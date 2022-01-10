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Кота, которого якобы держал на руках Путин, продают за 9,5 миллиона рублей

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- Анастасия Карелина
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Житель города Богородицка Тульской области выставил на продажу кота, которого якобы однажды подержал на руках президент России Владимир Путин. Изначально мужчина оценил животное в 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ren.tv.

Хозяин выложил объявление на специальном сервисе еще в декабре. Он готов обменять кота на японский мотоцикл, Mercedes-Benz E200 или дом. По данным "Тульской правды", животное за месяц успело подорожать на три миллиона и теперь стоит 9,5 миллиона рублей.

При этом никаких доказательств того, что президент России действительно держал на руках именно продающегося кота, не приводится.

Телеграм-канал "Подъем" отмечает, что интерес к коту проявил покупатель из Великобритании.


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URL: https://www.vb.kg/412137
Теги:
кошки, Россия, животные, в мире
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