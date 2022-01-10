Кота, которого якобы держал на руках Путин, продают за 9,5 миллиона рублей

Житель города Богородицка Тульской области выставил на продажу кота, которого якобы однажды подержал на руках президент России Владимир Путин. Изначально мужчина оценил животное в 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ren.tv.

Хозяин выложил объявление на специальном сервисе еще в декабре. Он готов обменять кота на японский мотоцикл, Mercedes-Benz E200 или дом. По данным "Тульской правды", животное за месяц успело подорожать на три миллиона и теперь стоит 9,5 миллиона рублей.

При этом никаких доказательств того, что президент России действительно держал на руках именно продающегося кота, не приводится.

Телеграм-канал "Подъем" отмечает, что интерес к коту проявил покупатель из Великобритании.