"Подвиги" армянских военных в Средней Азии

С 7 января контингент Вооруженных сил Армении действует на территории Казахстана. Как за день до того заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, эти армейские подразделения имеют право применять оружие.

Это уже не первый раз, когда армянские военные наделяются таким правом на территории Центральноазиатского региона. В 1918-1919 годах во многих городах и кишлаках советская власть опиралась на вооруженные силы армянской партии "Дашнакцутюн". Ее военные контингенты действовали на значительной части территорий теперешних Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. Главным оплотом дашнаков являлся Ферганский регион.

Так, в Коканде эти вооруженные формирования в феврале 1918 года сыграли главную роль в уничтожении "Туркистон мухторияти" - первой попытки тюркских народов Центральной Азии по созданию самостоятельной государственности на демократических началах. При захвате Коканда "разгромлены были все магазины, все, что было возможно, свезено в склады, остальное было сожжено. Происходили массовые убийства", - цитировал свидетельства очевидца лидер туркестанских коммунистов Турар Рыскулов в сборнике "Революция и коренное население Туркестана" (страница 107, полный текст по линку), изданном в Ташкенте в 1925 году.

"… В последующие двенадцать месяцев вооруженные армянские отряды стали почти незаменимой составляющей безжалостной войны против коренного населения", - отмечалось в монографии "Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского Союза" (страница 204, полный текст по линку), изданной в Москве в 2005. Как следует из официальных документов периода Гражданской войны, опубликованных в Алма-Ате в советское время, численность армянского военного контингента в Коканде летом 1918 года достигала 475 человек.

Одновременно, как свидетельствуют те же документы, армянский гарнизон в Самарканде составлял "опору местной Советской власти".

В июне 1918 года дашнакские вооруженные формирования атаковали Ош. В ноябре они оперировали в районе Джалал-Абада. А месяц спустя, как отмечает итальянский исследователь Буттино (страница 281, полный текст по линку), в кишлаке Ханул-Абад "армяне похитили всех женщин и привезли в качестве трофеев в Андижанскую крепость".

"Национальная армянская партия "Дашнакцутюн" под флагом коммунистов играет доминирующую роль в Андижане…", - сообщал в декабре 1918 года в Ташкент агент особых поручений Сейдалин.

В феврале 1919 года дашнаки захватили Сузак на территории Джалал-Абадской области нынешнего Кыргызстана. Этот кишлак "был окружен и обстрелян. Население вышло и укрылось в русло реки, где оно, взятое под пулеметный огонь, было целиком уничтожено, потом целый месяц трупы их растаскивались собаками", - говорится в одном из документов в сборнике "Революция и коренное население Туркестана" (страница 108, полный текст по линку), изданном в Ташкенте в 1925 году. Согласно тому же свидетельству, находившийся неподалеку Коканд-кишлак был сожжен дотла. "Бежавшее население кишлака преследовалось на протяжении 20 верст и поголовно уничтожалось".

"Дашнаки совершают свое кошмарное дело, подвергают мусульманское население неслыханному издевательству…", - подчеркивал лидер туркестанских коммунистов Турар Рыскулов (страница 100, полный текст по линку) в сентябре 1919 года.

"От мусульман отбирают все, и не только отбирают, но и убивают их", - публично признавал в том же году видный советский деятель Туркестана Карп Сорокин.

"Во всех городах, где я побывал по служебной моей командировке, мне приходилось выслушивать жалобы на армян. Обращение последних с мусульманами, по словам жалобщиков, представляет обращение господ с рабами: мусульман не считают не только за граждан, но даже за людей, на каждом шагу унижают их человеческое достоинство, в результате сего - взаимная ненависть", - сообщал вышестоящему начальству после поездки по Ферганскому региону агент особых поручений Сейдалин.

"Чинимые армянами репрессии были чрезвычайно жестоки", - подчеркивает современный итальянский историк Бутинно (страница 285, полный текст по линку).

В феврале 1919 армянские части учинили обыски в старом городе Андижана. "Обыски длились неделю и сопровождались грабежами, убийствами и изнасилованиями. Молодых девушек армяне увозили из старого города в сторону крепости телегами… Оправдывая свою жестокость, армяне говорили, что, даже если убьют все мусульманское население Ферганы, не будет столько погибших, сколько уничтожили армян мусульмане в Турции", - сообщает на основе архивных материалов вышеуказанный итальянский исследователь в своей работе "Революция наоборот" (страница 283, полный текст по линку), изданной в переводе на русский в 2007 году.

В одном из официальных советских документов в сборнике Рыскулова также отмечаются "изнасилования армянами мусульманок".

Уничтожение целых населенных пунктов, массовые убийства, изнасилования, грабежи – вот, что осталось в память от предыдущего присутствия армянских контингентов в Центральной Азии. Теперь они вернулись в качестве миротворцев.