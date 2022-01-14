На горячей линии 118 по вопросам COVID-19 работает только 8 операторов

В Бишкеке многие жители жалуются, что не могут дозвониться на горячую линию по вопросам коронавируса "118". В мэрии объяснили, что это происходит из-за перегруженности линии, выяснилось, что город обслуживают всего восемь операторов.

"В последние недели отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и, соответственно, увеличилось количество звонков в колл–центр "118". Операторы горячей линии работают на базе ЦСМ четырех районов. Всего работают восемь операторов. 12 января они приняли более 700 обращений, 13 января – 813 обращений", - сообщила vb.kg заведующая отделом организации медицинской помощи и электронного здравоохранения мэрии Бишкека Бакытбюбю Шамырканова.

По ее словам, операторы тратят от 10 – 30 минут на общение с каждым позвонившим человеком.

"Они должны поговорить с каждым обратившимся человеком: расспросить о симптомах, жалобах и записать все данные. Далее передать их в мобильные бригады. В одном случае может потребоваться 10 минут, а в другом полчаса. Когда люди говорят, что не могут дозвониться линия занята, это значит, что в этот момент оператор разговаривает с другим человеком. Когда оператор завершает консультацию, к нему тут же автоматически поступает следующий звонок. Поэтому просьба к людям не прекращать попыток дозвониться или попробовать связаться со своим лечащим врачом по месту жительства в поликлинике", - говорит Бакытбюбю Шамырканова.

Заведующая отмечает, что в пик заболеваемости в колл-центре работало посменно 24 бригады операторов до 12 часов ночи. И сейчас тоже есть намерение увеличить штат операторов, но пока для этого не решены административные и финансовые вопросы.

"В связи с ухудшением эпидситуации сейчас оперативный штаб мэрии планирует выделить помещение. При этом мы должны подготовить персонал, потому что медработники в поликлиниках и так загружены. Все они работают в мобильных бригадах, вакцинаторами в стационарных кабинетах. Так что нам нужно решить человеческий ресурс и найти финансовую поддержку", - отмечает Бакытбюбю Шамырканова.