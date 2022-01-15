Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в субботу, 15 января, покажут музыкальную комедию Насыра Давлесова "Аста секин: колукту!".

На сцену в этот вечер выйдут народный артист Кыргызской Республики Сталбек Алмасбеков (Маркабай), Салыйма Маматова (Барсана), Рыскельды Анаркул уулу (Сапарбай), заслуженная артистка Кыргызской Республики Айзирек Момунова (Зияда), заслуженная артистка Кыргызской Республики Умут Тилегенова (Гулмира), лауреат международного конкурса Бактыбек Алмабеков (Саламат), Сымбат Кайыпчы кызы (Копкон-кыз), заслуженный артист Кыргызской Республики Нурлан Суймоналиев (Жоробек), заслуженная артистка Кыргызской Республики Гульнур Ниязбаева (Оорулуу кемпир). Дирижер - Урмат Тентимишов.

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 16 января, в театре - Вечер балета, посвященный памяти выдающегося танцовщика и балетмейстера, народного артиста Кыргызской Республики, лауреата Государственной премии СССР, профессора Урана Сарбагышева.

Начало в 17 часов.

На Большой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова в субботу, 15 января, утром для детей артисты труппы сыграют сказку "Пиратский новый год", созданную по мотивам одноименной пьесы Дамира Салимзянова. Вечером здесь же вниманию взрослой публики представят спектакль "Ревизор" по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 16 января, утром на Большой сцене самым маленьким зрителям покажут сказку "Принцесса-Лягушка". Вечером здесь пройдет спектакль "Гроза" по одноименной пьесе Александра Островского.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева 21, 22 и 23 января предлагает публике посмотреть комедию абсурда Али Амирли "Наваждение".

Начало в 18 часов.

"Мастерская 705" в субботу и воскресенье, 15 и 16 января, приглашает театралов посмотреть спектакль "Король крыс".

Начало в 18 часов.

Представление пройдет по адресу: улица Боконбаева 149 (пересекает Исанова).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0(771)78-30-26 (Дарина).

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики – галерее "Дубовый парк" продолжает работу выставка плэнерной живописи "Аксы Арткана - 11".

Экспозиция является итогом 11-й пленэрной сессии, состоявшейся в городе Кербен. Ее участниками стали: Бообек Арыков, Малабек Бутешев, Арстанбек Дукуев, Джолдошбек Казакбаев, Кубанычбек Уулу Амантур, Таалайбек Мусурманкулов, Сапарбек Осмоналиев, Талгат Султаналиев, Суйутбек Торобеков и Ильяс Шерипбаев.

Увидеть работы наших художников можно в любой день недели кроме понедельника.

Галерея работает с 11 до 17 часов.

Приходите по адресу: улица Пушкина, 78 А.