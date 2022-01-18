В Бишкеке из-за коронавируса закрыто 13 школ и один детский сад

В Бишкеке на онлайн-обучение переведены 13 школ: № 26, № 88, № 62, № 60, № 73, №12, № 4, № 38, № 67, № 11, № 29, № 18, № 6 в связи с выявленными в них случаями коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на предписание Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкека.

Также будет закрыт детский сад № 135, а в ДОО № 144 закрыта одна группа.

Сообщается, что управление образования мэрии города Бишкека ежедневно проводит мониторинг посещаемости учащихся, учебный процесс в школах проходит строго по утвержденному алгоритму действий по недопущению распространения короновирусной инфекции.

Мэрия просит не отпускать заболевших детей в школу или детский сад, или при соблюдении карантина членами семьи.