В Австралии зафиксировали самый смертоносный день пандемии

Австралия зафиксировала самый смертоносный день пандемии в стране на фоне быстро развивающейся вспышки штамма "омикрон", передают СМИ со ссылкой на Reuters.

По официальным данным, 18 января в общей сложности было зарегистрировано 77 смертей, что превысило предыдущий национальный максимум в 57 в прошлый четверг. Больницы и отделения интенсивной терапии далекой от эпицентра "омикрона" страны переполнены людьми как никогда.

На фоне роста числа госпитализаций в штате Виктория во вторник объявили "коричневый код" в больницах, который дает право отменять "несрочные" медицинские услуги и отпуск персонала.

До сих пор Австралия сообщила о 1,6 миллиона случаев заражения с начала пандемии, из которых около 1,3 миллиона произошли за последние две недели. Общее число погибших составило 2776 человек.

Ранее министерство внутренних дел Австралии разрешило въезжать в страну привитым двумя дозами вакцины от коронавируса "Спутник V".