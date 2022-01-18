Студент из Индонезии заработал $1 млн на продаже своих селфи в виде NFT

Индонезиец Султан Густав Аль-Гозали заработал $1 млн на продаже собственных селфи в виде NFT. 22-летний студент делал фотографии с одним и тем же выражением лица почти ежедневно c 2017 года. Всего в коллекции Гозали 933 селфи.

Султан Густав Аль-Гозали делал селфи на протяжении пяти лет, чтобы смонтировать из них таймлапс-видео к окончанию университета, но его планы изменились, когда он узнал об NFT, пишет Vice. Студент решил загрузить фотографии на NFT-аукцион OpenSea.

Гозали ни на что не рассчитывал, поэтому установил на каждую фотографию цену от $3. Когда через несколько недель на проект обратила внимание индонезийская знаменитость, селфи Гозали стали покупать по $800 и $3 тыс. Перепродажа снимков принесла студенту еще $103 тыс.

Теперь в планах Гозали открыть анимационную студию, а проект с селфи он не будет продолжать.

Источник: Inc.