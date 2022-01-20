На горячую линию "115" за 2021 год поступило более 10 тысяч звонков

На горячую линию "115" при аппарате омбудсмена Кыргызской Республики за 2021 год поступило 10 046 звонков. Об этом сообщает секретариат акыйкатчи КР.

С момента функционирования при аппарате акыйкатчы (омбудсмена) Кыргызской Республики горячей линии "115" сложилась определенная система работы с обращениями и жалобами граждан, поступающими на телефон этой линии.

В прошедшем 2021 году основная деятельность горячей линии была направлена на предоставление обратившимся гражданам полной и исчерпывающей информации по интересующим их вопросам, консультации, рекомендации и разъяснения.

Все поступившие обращения принимались и обрабатывались специалистами службы в порядке конфиденциальности и анонимности. При необходимости рассмотрения жалоб, принятия по ним оперативных мер реагирования на нарушения прав граждан, обращения оформлялись в виде служебных записок и представлялись акыйкатчы.

В период с 1 января по 31 декабря 2021 года на телефон горячей линии "115" поступило 10 046 звонков. Из них на голосовую почту было отправлено 1827 сообщений граждан (на телефон горячей линии могут поступать случайные, ошибочные и короткие звонки).

Для отслеживания ситуации были произведены исходящие звонки, а также сделаны звонки в ответ на голосовые сообщения – 284, по которым в телефонном режиме даны консультации, проводимые ежедневно по всему спектру вопросов правозащитной тематики.

Граждане получили 8219 разъяснений относительно средств и способов защиты своих прав и свобод.

В целях оперативности рассмотрения обращений граждан в аппарате акыйкатчы организован специальный чат. В нем специалисты горячей линии предоставляли необходимые консультации, разъяснения и рекомендации. 41 обращение находилось на рассмотрении в аппарате омбудсмена. По каждому проводилась определенная работа для устранения нарушения и восстановления нарушенных прав граждан.

В рамках информационной политики в продвижении защиты прав человека, проводимой аппаратом акыйкатчы в 2021 году специалистами горячей линии даны консультации, разъяснения и рекомендации на своей странице в сети Facebook по 45 обращениям.

Темы обращений на номер "115" были следующими:

- О принудительной вакцинации – 308;

- Жалобы на действия/бездействие правоохранительных органов – 180;

- О нарушении трудового законодательства (трудовые споры), в том числе защите прав на трудоустройство и обустройство детей в дошкольные и школьные учреждения – 164;

- Семейное насилие, жестокое обращение с членами семьи и конфликты – 158;

- По земельным вопросам и спорам – 153;

- Жалобы на действия/бездействие сотрудников здравоохранения и образования – 145;

- По семейному праву (алименты, разводы и прочее) – 132;

- О соблюдении и защите прав граждан в сфере социального обеспечения (пенсии, пособия, заработная плата, выплата денежных средств медицинским работникам, привлекавшимся в период пандемии, другое) – 120;

- О нарушении прав (жестоком обращении) лиц, находящихся в закрытых учреждениях, в том числе ненадлежащем (или отсутствии) медицинском обеспечении – 111;

- Жалобы на действия/бездействие государственных органов и органов местного самоуправления – 80;

- О выдаче паспортов, свидетельств и других соответствующих документов – 71;

- Жалобы на несправедливые судебные решения – 49;

- По вопросам регистрации населения и получения гражданства, ЗАГС – 38;

- О нарушении прав граждан Кыргызской Республики за рубежом (трудовые мигранты) и иностранных граждан в Кыргызской Республике – 35.