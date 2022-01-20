Зачем кыргызстанцам "болеть" за развитие отечественного производства

В Кыргызстане продолжается обсуждение изменений к закону "О внутренней торговле в Кыргызской Республике". Авторы этого документа предлагают внести поправки, которые установят четкие правила взаимодействия между ритейлерами и поставщиками.

Что хотят менять?

Кроме того, в нем оговариваются некоторые преференции для отечественных производителей, необходимые для развития реальной экономики республики. В их числе:

В Ассоциации развития агропромышленного комплекса КР назвали действенные меры, которые помогли бы изменить ситуацию:

выровнять условия внутренней торговли по примеру РФ, приняв в формулировке национального закона следующий текст: "совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего производство и поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров; обязать торговые сети предоставлять приоритет отечественным производителям перед импортными на 50 процентах продуктовых полок; обеспечить обязательную обратную связь с потребителем на кыргызском языке со стороны импортеров, под контролем ГНС.

Проблема продовольственной безопасности

Согласно данным Нацстаткома, торговое сальдо Кыргызстана отрицательное – минус 3 миллиарда долларов. Импорт превалирует в ассортименте товаров в стране на 80 процентов.

Это означает, что каждый раз, когда кыргызстанцы покупают продукты иностранного производства, они фактически дарят предпринимателям других стран возможность получать прибыль, наращивать и совершенствовать производство, создавать рабочие места, платить налоги в своей стране. Иначе говоря, возможность процветать.

И это еще не все. Высокая зависимость республики от импорта делает Кыргызстан очень уязвимым. Особенно в части продовольственной безопасности.

Судите сами, основной объем продовольствия, ГСМ и товаров повседневного спроса идет в КР из Казахстана и России. И если вдруг, по каким-то причинам, граница с РК будет закрыта наглухо, то республика столкнется с серьезными кризисом: как минимум, с дефицитом товаров и продуктов первой необходимости, а также неизбежным ростом цен, как максимум, с голодом.

Решение проблемы продовольственной безопасности КР есть только одно. Нужно поощрять отечественных производителей к постоянному развитию и расширению.

Импорт – наше все

В нашей республике сформирован определенный пул компаний, специализирующихся на производстве продуктов питания из кыргызского сырья и силами кыргызских работников. Однако сегодня их производственных объемов недостаточно, чтобы обеспечить потребности республики.

Тормозит развитие отечественного производства, и довольно значительно, как раз то, что львиную долю во внутренней торговле КР занимает как раз импорт. Например, на полках торговых сетей находятся преимущественно товары зарубежных производителей, отечественная продукция занимает не более третей части торговой площади.

Это парадоксальная ситуация. К примеру, российские ритейлеры отдают под отечественную продукцию 80 процентов полок. Почти такое же соотношение в Беларуси, где на долю отечественной продукции приходится немногим менее 80 процентов всего ассортимента.

Понятно, что торговые сети – это еще не весь внутренний рынок республики. Однако, надо признать, что ритейлеры в Кыргызстане развиваются достаточно интенсивно: за 20 лет в стране открыли 122 гипермаркета, в среднем по 6 в год. На сегодня, торговые сети уже охватили 16 процентов рынка и продолжают расширять свою долю на нем, постепенно заставляя закрываться мелкие и средние торговые точки.

Что не так в отношениях ритейлеров и производителей?

Надо отметить, что "зайти" в "магазины возле дома" отечественным производителям намного проще, нежели получить место в гипермаркете.

"Одна из главных трудностей – это неподъемные ретро-бонусы. Ритейлер из Казахстана, работающий в КР, берет за вход в свои магазины с производителей от 40 тысяч сомов до 800 тысяч сомов за одну позицию продукции. Для многих предпринимателей это совершенно неисполнимое условие", - говорит исполнительный директор Ассоциации развития агропромышленного комплекса Рустам Балтабаев.

При этом, даже, если товар окажется на полке магазина торговой сети, то производитель из КР выиграет немного. Во всяком случае, заметно меньше, чем зарубежные поставщики. Причина в том, что кыргызстанскому предпринимателю ритейлеры выплачивают только 64 процента стоимости поставки, а иностранному – все 100 процентов. Кроме того, утилизация кыргызстанской "просрочки" ложится на плечи отечественного поставщика, а вот иностранную просроченную продукцию торговые сети уничтожают сами.

"Кроме того, что торговые сети берут товар у наших производителей, так сказать, под реализацию. Они объясняют это своей закредитованностью и невозможностью обойтись без товарного кредита (излишний товар на полках, платежи по которому выплачиваются с большим опозданием отечественному производителю). Вместе с тем, никто не задумывается об отечественных производителях, которые тоже имеют кредиты, но находятся в худшем положении, поскольку обслуживают обязательства по кредитам торговых сетей, вместо того чтобы решать свои финансовые дела", - поясняет Балтабаев.

Кто выиграет от принятия поправок?

Он считает, что принятие поправок, по-новому, более прогрессивно регулирующих правила игры между отечественными производителями и торговыми сетями, поможет кардинально изменить ситуацию и создаст мультипликативный экономический эффект, от которого выиграют все кыргызстанцы.

В случае принятия изменения отечественные производители получат не просто преференции, а возможность нарастить оборотные средства и увеличить объем производства. Соответственно будет расти количество постоянных рабочих мест, а, значит, и благосостояние наших граждан. Государственная казна получит больше налогов, поскольку деньги не будут "утекать" в страны производителей. А это средства на зарплаты учителям и врачам, пенсии и другие социальные выплаты. Стабилизируются цены.

Так что, если разобраться, то всемерная поддержка отечественного производителя – это даже не ради патриотизма, а ради развития и процветания страны.