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Журналисты Аbu Dhabi TV сняли репортаж о павильоне КР на Expo-2020

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- Анастасия Карелина
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Государственный телеканал Объединенных Арабских Эмиратов в седьмой раз снял специальный репортаж о павильоне Кыргызстана на Expo-2020. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты КР.

Журналисты телеканала Аbu Dhabi TV, являющегося частью крупнейшей медиа-группы Abu Dhabi Media, посетили экспозицию Кыргызской Республики. Их репортаж стал седьмым по счету с момента открытия павильона нашей республики.

Корреспонденты представили аудитории ОАЭ внутренний контент павильона: интерактивную юрту, мультимедийный стол, отображающий блюда национальной кухни, новую карту Кыргызстана, музыкальную проекцию исполнения народной музыки с использованием современной техники.

Во время репортажа журналисты дважды выходили в прямой эфир, общались с коллегами в студии, пояснили концепцию участия Кыргызской Республики на всемирной выставке, показали сувенирную продукцию наших ремесленников. Особое внимание журналисты обратили на медовую продукцию. Уделили внимание и уникальной природе Кыргызстана, порекомендовали посетить нашу республику.

Ранее отечественный павильон на Expo-2020 посетила делегация во главе с министром экономики ОАЭ Абдаллой бен Тоуком Аль Марри. Министр отметил потенциал медовой продукции Кыргызстана в продвижении ее на местном рынке.


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URL: https://www.vb.kg/412744
Теги:
ОАЭ, Кыргызстан, фильм
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