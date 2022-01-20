Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 97.10 - 97.50

"Зеленый коридор" для иностранцев и лиц без гражданства закрывается 1 марта

221  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соответствии с решением кабмина Кыргызской Республики от 19 января 2022 года, определен срок действия миграционной амнистии для граждан иностранных государств и лиц без гражданства (так называемый "зеленый коридор") - 1 марта 2022 года. Об этом сообщает МИД.

В период действия временных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, было принято распоряжение правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2020 года № 84-р, по которому граждане иностранных государств и лица без гражданства, находящиеся на территории Кыргызской Республики в визовом и безвизовом порядке, могут покинуть территорию Кыргызской Республики без оформления выездной визы и регистрации по месту временного пребывания.

С учетом восстановления авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения с зарубежными странами, кабмином принято решение об отмене так называемого "зеленого коридора" для иностранных граждан и лиц без гражданства с 1 марта 2022 года.

В этой связи, иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся в Кыргызстане, рекомендуется до 1 марта 2022 года выехать из страны или оформить соответствующие документы (виза, регистрация) для легального пребывания на территории государства.

Визы Кыргызской Республики оформляются в электронном формате посредством портала "Электронная виза" (evisa.e-gov.kg) при наличии соответствующих оснований, предусмотренных Инструкцией о порядке оформления виз Кыргызской Республики, утвержденной постановлением правительства Кыргызской Республики от 15 марта 2017 года № 155.

Министерство особо отмечает, что после 1 марта 2022 года выезд из Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших правила пребывания, будет возможен исключительно после оплаты штрафа и оформления выездной визы.

Для получения более подробной информации необходимо обращаться по телефонам горячей линии:

(+996) 312 66-30-70;

(+996) 703 42-88-65 (+Whatssapp);

Instagram: @visacenterkg;

Telegram: @ visacenterkg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412749
Теги:
виза, штраф, COVID-19, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  