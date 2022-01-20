"Зеленый коридор" для иностранцев и лиц без гражданства закрывается 1 марта

В соответствии с решением кабмина Кыргызской Республики от 19 января 2022 года, определен срок действия миграционной амнистии для граждан иностранных государств и лиц без гражданства (так называемый "зеленый коридор") - 1 марта 2022 года. Об этом сообщает МИД.

В период действия временных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, было принято распоряжение правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2020 года № 84-р, по которому граждане иностранных государств и лица без гражданства, находящиеся на территории Кыргызской Республики в визовом и безвизовом порядке, могут покинуть территорию Кыргызской Республики без оформления выездной визы и регистрации по месту временного пребывания.

С учетом восстановления авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения с зарубежными странами, кабмином принято решение об отмене так называемого "зеленого коридора" для иностранных граждан и лиц без гражданства с 1 марта 2022 года.

В этой связи, иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся в Кыргызстане, рекомендуется до 1 марта 2022 года выехать из страны или оформить соответствующие документы (виза, регистрация) для легального пребывания на территории государства.

Визы Кыргызской Республики оформляются в электронном формате посредством портала "Электронная виза" (evisa.e-gov.kg) при наличии соответствующих оснований, предусмотренных Инструкцией о порядке оформления виз Кыргызской Республики, утвержденной постановлением правительства Кыргызской Республики от 15 марта 2017 года № 155.

Министерство особо отмечает, что после 1 марта 2022 года выезд из Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших правила пребывания, будет возможен исключительно после оплаты штрафа и оформления выездной визы.

Для получения более подробной информации необходимо обращаться по телефонам горячей линии:

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