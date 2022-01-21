Команда Навального доказала существование "дворца Путина" (видео)

В оригинальном расследовании команды Навального, которое вышло год назад, интерьеры помещений дворца Путина были смоделированы с помощью компьютерной графики - на основе имевшихся у авторов фильма чертежей здания и каталогов мебели.

Авторы нового фильма отметили, что в большинстве случаев показанные год назад 3D-модели с высокой точностью совпадают с реальными интерьерами дворца. Команда Навального не уточнила, когда и каким образом были сделаны фотографии - отметив лишь, что это было до того, как "Россия 1" выпустила репортаж из резиденции, где показывалось, что там идет ремонт.

Если вам казалось, что в фильме мы с интерьерами перегнули, преувеличили и приукрасили, вы очень ошибались. Жизнь, как это бывает, превзошла любые наши ожидания.

Источник: Медуза