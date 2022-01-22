Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения, защиты здоровья, а также во исполнение санитарного предписания центра государственного санитарно-эпидеологического надзора города Бишкек, Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сообщает о том, что все запланированные на январь 2022 года мероприятия переносятся на февраль.

Оперу-дастан Жумакадыра Каниметова, запланированную на 22 января, покажут 5 февраля. А балет Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан", запланированный к показу 23 января, переносится на 6 февраля.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в субботу, 22 января, утром на Большой сцене артисты театра должны сыграть для детей сказку, созданную по мотивам одноименной пьесы Дамира Салимзянова "Пиратский Новый год". Вечером вниманию взрослой публики здесь планируют представить комедию "Ревизор" по мотивам произведения Николая Гоголя.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 23 января, утром на Большой сцене для детей должны показать представление "Красавица и чудовище" по мотивам сочинения Сергея Аксакова. Вечером на этой сцене трагифарс "Гроза" – спектакль по мотивам пьесы Александра Островского.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0(312)66-20-32 (касса театра).

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения, защиты здоровья сообщает о том, что все запланированные на январь спектакли отменяются!

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 23 января, приглашает самых маленьких зрителей посмотреть два сказочных представления на русском и кыргызском языках. Малыши увидят сказку "Снежные человечки" на русском языке и представление "Кар балдар" на кыргызском языке.

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

Дополнительную информацию можно получить по следующим номерам телефонов: 0(312)67-06-17, 67-06-41.