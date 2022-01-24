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Воздержитесь от споров и критики. Гороскоп с 24 по 30 января

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Оставшиеся дни января пройдут при убывающей Луне, а важным событием предстоящей недели станет завершение ретроградного движение Венеры. 29 января, в субботу, Венера завершает ретроградное движение и переходит в прямое.

Овен – представится возможность вернуться к незавершённому разговору с руководством, завершив его в свою пользу. Вы не только решите финансовые вопросы, но и достигнете заметных успехов в продвижении по карьерной лестнице или развитии своего бизнеса. Различные знакомые тем временем не переставая продолжат вас заманивать в различные совместные проекты или покупки, что чревато потерями и убытками. Воздержитесь от одалживания денег.

Телец – есть много вариантов достичь желаемых целей и для этого вовсе не обязательно вступать в конфронтацию с руководством или влиятельными людьми. Ваши проблемные вопросы могут быть решены и без их участия. Общение с друзьями, деловыми партнёрами и родственниками даст много пользы. Вы сможете сложить полученную информацию воедино и претворить давние планы в жизнь. Хоть и с некоторыми накладками, но продуктивно сложатся поездки, а документами пока лучше не заниматься.

Близнецы – глобальные цели пока могут оставаться недостижимыми, что способно вызывать раздражение и недомогание. Примите во внимание возможные задержки в поездках, получении ответов на отправленные запросы и поступлении посылок. Уделите больше внимания поддержку здоровья, а также решению финансовых вопросов. Возникшие возможности позволят вам пополнить казну, вернуть причитающиеся вам деньги.

Рак – друзья и любимый человек помогут разобраться в происходящем, поделившись своим видением, советами и критикой. Они могут остудить пыл, возникший после общения с новыми знакомыми, остановив от легкомысленных покупок, а также рискованных инвестиций. Принимая советы и наставления проверенных временем людей, вы сможете вырваться из плена финансового азарта, оказавшись в романтической обстановке. Возможно участие в полезных тренингах, а также обсуждении предстоящего сотрудничества.

Лев – подвернётся дополнительная работа, либо появится возможность вернуться к отложенным делам, что принесёт дополнительные доходы. Общение с руководством приблизит к решению важного вопроса, но сроки вас могут не устроить. Воздержитесь от споров и критики. Эмоционально резкие высказывания могут возродить разногласия, что пойдёт на руку вашим конкурентам. Обсуждение спорных вопросов сотрудничества отложите на неделю.

Дева – полученные долгожданные сообщения помогут претворить в жизнь планы, связанные с обучением и профессиональным развитием, в том числе за рубежом. С поездками пока могут возникать пробуксовки и эти обстоятельства лучше принять, дабы не усложнить себе жизнь. Будьте осмотрительны и при выполнении сложной работы. Повышен риск получения травм. Отвлекут от трудностей вечеринки и свидания. Эмоции, полученные от общения, вернут позитивное настроение.

Весы – домочадцы подадут хорошие идеи, которые вам удастся претворить в жизнь, пополнив казну и совершив удачные вложения. Инвестиции в развитие своего дела, либо получение знаний окупятся с лихвой. Удастся и добиться возврата долгов. Но, важно не создать новых долгов и финансовых проблем, увлекаясь идеями получения лёгких денег. Вечеринки и любовные похождения также станут существенной статьёй бесцельных расходов.

Скорпион – замыкаясь в узком, семейном кругу общения, вы лишаете себя и домочадцев возможности развития, а также зимних развлечений. Прекратив затяжные семейные споры, а также перепалку с деловыми партнёрами, вы увидите возможности для получения знаний, создания новых деловых и дружеских союзов. Возможно получение долгожданных известий. Загородные поездки, либо зимние забавы в парках вернут в жизнь радость личного общения и яркость впечатлений.

Стрелец – сталкиваясь с любителями посудачить и покопаться ч чужой жизни, воздержитесь от комментариев и спокойно отнеситесь к полученным советам, из которых будет сквозить неприкрытый сарказм и критика. Во время поездок и пеших прогулок будьте осмотрительнее. Вероятность получения травм ещё высока. Всецело посвятив время работе, вы пополните казну, создав дополнительные источники доходов. Вероятны выгодные приобретения.

Козерог – умело координируя различные деловые мероприятия и переговоры, вы достигнете желаемых целей, повысив самооценку. Успехи возможны и на любовном поприще, восстановив утраченные позиции, в том числе и попросив прощение за причинённые обиды. Финансовые дела пока продолжат хромать. Воздержитесь от поспешных решений в сфере инвестиций и покупок, особенно в кредит.

Водолей – умение слушать и наблюдать пригодится, если не хотите быть втянуты в очередной скандал. Пауза в общении позволит оценить ситуацию и принять взвешенное решение, которое пойдёт на пользу отношениям и делам. Резкие и необдуманные действия способны привести к конфликту в доме. Споры, возникшие из-за пустяка, не только быстро выйдут за рамки дискуссий, но ещё и затянутся надолго.

Рыбы – долгожданные встречи и сообщения помогут претворить в жизнь давние планы, восстановить дружбу, а возможно и амурные отношения. Удастся преуспеть в учёбе и делах, если вы не станете сомневаться в себе, выискивая обходные пути или выжидая подходящего момента для действий. Поездки сложатся неплохо, но будьте крайне осмотрительны и аккуратны, а по возможности решайте вопросы дистанционно.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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