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Сотрудник ЗАГС Московского района задержан с поличным за взятку

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- Канат Кожоев
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Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании сотрудника ОЗАГС ПРН Московского района Чуйской области при получении взятки.

25 января 2022 года в рамках зарегистрированных в ЕРПП материалов по ст.343 (Вымогательство взятки) УК КР, при получении денежных средств с поличным задержан ведущий специалист ОЗАГС ПРН Московского района Чуйской области Ш.Э.М.

Установлено, что ведущий специалист ОЗАГС ПРН Московского района Чуйской области Ш.Э.М., вымогал денежные средства у гражданина КР Х.Х.Х. за положительное решение вопроса получения паспорта гражданина КР.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/413017
Теги:
ГКНБ
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