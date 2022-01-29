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Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

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- Анастасия Карелина
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В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в субботу, 29 января, утром на Большой сцене для юных зрителей покажут сказку "Белоснежка и семь гномов" по одноименной пьесе Льва Устинова и Олега Табакова. Вечером на этой сцене Центр по организации мероприятий ArtFace представляет музыкально-драматический спектакль "Признание". В главные ролях российские артисты Александр Балуев, Мария Иващенко и Глеб Матвейчук.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 30 января, утром на Большой сцены актеры театра сыграют спектакль "Лесной переворот", поставленный по сказке Григория Остера. Вечером здесь вновь состоится представление "Признание".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В Бишкекском городском театре имени Арсена Умуралиева 4, 5 и 6 февраля можно посмотреть спектакль-притчу по произведению Марии Ладо "Очень простая история".

Начало в 18 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 30 января, приглашает самых маленьких зрителей и их родителей посмотреть сказочные представления на русском и кыргызском языках. Сначала малыши увидят спектакль "Солнечный зайчик". А затем познакомятся с героями истории под названием "Шайыр достор".

Начало в 11 и 12 часов.

В филиале "Галереи М" на этой неделе открылась выставка "Лирика родного края". Вниманию посетителей здесь представлены произведения четырех молодых современных художников: Талгата Бокоева, Ильяса Шерипбаева, Арууке Сыдыкалы кызы и Жаныбека Суйунбекова.

Посетить экспозицию можно до 14 февраля.

Вход свободный.

Филиал "Галереи М" находится по адресу: ЦУМ-2 "Айчурок", 4 этаж/413 и АртХолл.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжает работу экспозиция "Вселенная, как опыт". Вниманию зрителей здесь представлены работы Вергаса-Суареса Юниверсал. Последние семь лет американский художник живет и работает в Нью-Йорке и Бишкеке. Живя в Кыргызстане, он изучает традиционные техники художественной обработки текстиля и вместе с местными мастерицами создает современные художественные и дизайнерские объекты.

Посетить экспозицию можно до 4 февраля.

Приходите в музей со вторника по воскресенье с 11 до 18 часов. Понедельник – выходной день. Последняя пятница месяца – санитарный день.

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 4 февраля состоится концерт лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Российской Федерации, пианиста Евгения Михайлова.

На сцену также выйдут музыканты Кыргызского государственного академического большого симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова. Дирижер – народный артист Кыргызстана Рахатбек Осмоналиев. Для поклонников классической музыки прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром Фа-Диез Минор, сочинение 20 Александра Скрябина и Концерт для фортепиано с оркестром №2 До-Минор, сочинение 18 Сергея Рахманинова.

Начало в 18 часов 30 минут.

Уважаемые зрители, vb.kg советует перед тем, как отправиться в театр, уточнять состоятся ли объявленные ранее представления. Берегите себя! Будьте здоровы!


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URL: https://www.vb.kg/413160
Теги:
выставка, концерт, театр, спектакль
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