В 2021 году "Айыл банк" и ОАО "РСК банк" выдали около 88 тысяч кредитов

В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также улучшения доступности кредитов проведена капитализация коммерческих банков с государственной долей участия открытого акционерного общества "Айыл банк" и открытого акционерного общества "РСК банк" дополнительно на 4,0 млрд сомов. Это позволило довести уставный капитал открытых акционерных общества "Айыл банк" до 5,5 млрд сомов и "РСК банк" до 5,4 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, по итогам 2021 года со стороны открытого акционерного общества "Айыл банк" и открытого акционерного общества "РСК банк" выдано около 88 тысяч кредитов на сумму более 31 млрд сомов, из которых 72% направлены на финансирование проектов в регионах.

"В рамках программы "Финансирование сельского хозяйства–9" выдано 10 387 кредитов на сумму более 6 млрд сомов.

В целях поддержки предпринимательских инициатив Российско-Кыргызским фондом развития по состоянию на 31 декабря 2021 года было профинансировано 308 проектов на сумму 44,5 млн долл. США", - говорится в сообщении кабмина.