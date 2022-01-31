Стартует год Чёрного Водяного Тигра. Гороскоп с 31 января по 6 февраля

Важные и позитивные события ожидаются на предстоящей неделе. Во вторник, 1 февраля стартует год Чёрного Водяного Тигра, а в пятницу, 4 февраля, Меркурий переходит в прямое движение.

Овен – воспользуйтесь благоприятным стечением обстоятельств и покровительством влиятельных людей при решении финансовых вопросов, оформлении документов и карьерном продвижении. Вам удастся достичь целей к которым стремились в течение января. Инициативы различных знакомых и коллег по-прежнему сомнительны. С их лёгкой руки возможна потеря изрядной суммы денег. Продолжайте пополнять казну благодаря имеющейся и новой работы.

Телец – молчание прервёт любимый человек, ответив на ваши сообщения и принимая сделанные предложения. Друзья оживят досуг, предложив участие в оригинальных проектах или поездках. Время попробовать что-то новое, обретя полезный опыт. Деловые переговоры увязнут в деталях, но и этот процесс важен для обсуждения спорных вопросов и предупреждения возможных рисков. Уже в конце недели удастся прийти к заключению договоров и приступить к новым проектам.

Близнецы – благодаря удачному стечению обстоятельств вам удастся переговорить с влиятельными людьми, попасть на приём к руководству или различным чиновникам. Беседа пройдёт динамично и продуктивно. Вы сможете заручиться поддержкой, а также продвинуть оформление документов, решение финансовых вопросов. Возможно получение долгожданных денег. Продвижение по карьерной лестнице также станет результатом состоявшихся встреч.

Рак – обмен сообщениями, а затем начавшийся диалог выведет из тупика деловые переговоры, поможет найти компромисс в противостоянии с партнёром по браку или любимым человеком. Преодолев недоверие и сомнения, возникшие за время напряжённости в общении, вы сможете выстроить отношения на новом уровне. Принимая предложения родственников и друзей, вы увлекательно и с пользой проведёте досуг.

Лев – энергия года Тигра, который вступает в свои права в субботу, воодушевит на достижение новых рубежей в карьере и собственном бизнесе. Завершив важную работу, исполнив ранее взятые на себя обязательства, вы будете готовы к новым проектам и новым задачам. Подвернётся возможность сменить работу, либо приняться за дополнительную, что положительно повлияет на ваши доходы. Удастся сдвинуть с мёртвой точки решение важных вопросов, а также получение документов.

Дева – завершив начатые ранее деловые проекты, подведя итоги января, вы обнаружите новые возможности для реализации своих идей. Вовремя проведённые презентации дадут шанс для заключения перспективных соглашений. Возможно и участие в образовательных проектах. На новом уровне продолжит развиваться личная жизнь. Вас могут объединить общие интересы и увлечения. А если второй половинки ещё нет, то вакуум в личной жизни удастся преодолеть благодаря знакомствам.

Весы – удастся разобраться с накопившимися делами и наметить планы по преобразованиям в доме и в собственном бизнесе. Появится возможность увеличить доходы, взявшись за дополнительную работу или освоение нового развития в бизнесе, претворяя в жизнь давние задумки. Улучшатся взаимоотношения в доме, чему будет благоприятствовать обстоятельный разговор с домочадцами Удачными окажутся покупки и сделки с недвижимостью, но покупки в кредит лучше совершать после субботы.

Скорпион – общение с друзьями, родственниками и деловыми партнёрами натолкнёт на оригинальные идеи, которые довольно быстро претворятся в жизнь. Удастся поправить успеваемость. Поездок станет больше чем прежде, но суета окажется полезной и даже приятной. Вы не только благополучно решите важные деловые вопросы, но и примите участие в различных развлекательных мероприятиях. Возможно оживление в личной жизни. Состоятся отложенные романтические встречи.

Стрелец – Тигр официально вступает в свои права, и в новом лунном цикле вы сможете приступить к реализации намеченных планов, особенно если они связаны с преобразованиями в доме, строительством, крупными покупками. Удачны начинания в собственном деле. Первые шаги окажутся в нужном направлении и, в скором времени, вы сможете наполнить казну доходами, обеспечив финансовое обеспечение для различных покупок.

Козерог – завершается время пробуксовок, работы над ошибками. Появится возможность устроить жизнь по своему усмотрению. Шаг за шагом вы сможете претворять в жизнь планы, которые будут вести вас к успеху как в деловых, так и творческих проектах. Не останется за бортом личная жизнь. Вы организуете досуг от которого придут в восторг домочадцы, а если семейная жизнь только в планах, устраивайте рандеву и признавайтесь в чувствах.

Водолей – благодаря поддержке любящего человека и влиятельных знакомых многие волнующие вас вопросы начнут решаться. Возможен прогресс с решением документов на недвижимость, а также совершением крупных покупок. Улучшится здоровье. Тревоги развеют и доверительные беседы с близкими людьми. Возможно получение подарков, о которых вы давно мечтали.

Рыбы – друзья и коллеги не дадут скучать, предлагая участие в одних проектах за другими. Ваше мнение также будет услышано, что позволит включить ваши идеи в совместные проекты и достичь значимого успеха. Возможно расширение круга общения благодаря знакомствам с интересными личностями. Не исключено что с появлением новых людей в вашей жизни. вы сможете обрести не только деловые отношения, но и встретить свою любовь.

Астролог Андрей Рязанцев