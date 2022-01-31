Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в ходе рабочего выезда посетил 4-й микрорайон

По итогам поставлен ряд задач для решения проблемных вопросов. Поручено привести в соответствие нормативную документацию о передаче баскетбольной площадки на баланс департамента муниципального имущества мэрии г. Бишкека. Устранить стихийную автостоянку возле учебно-воспитательного центра "Еврейская школа - ЧГЕШ" с проведением озеленения территории и организацией пешеходных тротуаров.

По информации управления капитального строительства титульный список строек на 2022 год предусматривает организацию сквера для жителей микрорайона с северной стороны школы № 17. Также управлению дано поручение предусмотреть реконструкцию установленного забора вокруг территории школы.

Относительно установленных павильонов поручено не продлевать сроки договоров аренды с их последующим демонтажем, а также в кратчайшие сроки провести благоустройство зеленой зоны.