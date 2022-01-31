Apple разрешит публиковать в App Store приложения с ограниченным доступом

В App Store можно будет добавить новые приложения с доступом только по ссылке или поменять статус уже загруженных. Например, если они создавались для отдельных мероприятий и организаций. Об этом сообщается на сайте компании Apple.

Для доступа по ссылке нельзя будет загрузить бета-версии и предрелизы.

Программы не будут отображаться в поиске и рекомендациях магазина приложений, а скачать их можно будет по ссылке в App Store и через Apple Business Manager и Apple School Manager.

Чтобы сделать приложение "скрытым", надо подать заявку через Apple Developer. После одобрения запроса, разработчик получит ссылку, ведущую на страницу для скачивания. Если приложение уже было доступно в App Store, то ссылка останется прежней.