Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

Apple разрешит публиковать в App Store приложения с ограниченным доступом

170  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В App Store можно будет добавить новые приложения с доступом только по ссылке или поменять статус уже загруженных. Например, если они создавались для отдельных мероприятий и организаций. Об этом сообщается на сайте компании Apple.

Для доступа по ссылке нельзя будет загрузить бета-версии и предрелизы.

Программы не будут отображаться в поиске и рекомендациях магазина приложений, а скачать их можно будет по ссылке в App Store и через Apple Business Manager и Apple School Manager.

Чтобы сделать приложение "скрытым", надо подать заявку через Apple Developer. После одобрения запроса, разработчик получит ссылку, ведущую на страницу для скачивания. Если приложение уже было доступно в App Store, то ссылка останется прежней.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413302
Теги:
смартфоны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  