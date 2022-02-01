В РФ материнский капитал и социальные пособия с 1 февраля выросли на 8,4%

Материнский капитал и ряд социальных пособий проиндексированы с 1 февраля на 8,4% по уровню инфляции, это коснется в общей сложности свыше 16 млн россиян. Кроме того, неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную на 8,6% с 1 января 2022 года страховую пенсию по старости, это затронет свыше 30,7 млн человек. Об этом сообщает издание ТАСС.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. К ним относится единовременная денежная выплата, предоставляемая Пенсионным фондом России (ПФР). Ее получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Также на 8,4% вырастет ряд детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличится с 18 886,32 руб. до 20 472,77 руб. Право на такое пособие имеет один из родителей либо опекун. При рождении мертвого ребенка данное пособие не выплачивается. Работающим гражданам пособие выдается по месту работы за счет средств ФСС неработающим, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях органами социальной защиты населения по месту жительства за счет средств федерального бюджета.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также увеличится с 7 082, 85 руб. до 7 677,81 руб. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет с 29 600,48 руб. до 31 282 руб. Пособие полагается лицам, которые осуществляют непосредственный уход за ребенком.

В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается исключительно матери ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 году могут получать и иные родственники: отец, бабушка и так далее, главное, что они фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход. Если за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один, по их выбору. Пособие платится из расчета 40% от среднего заработка и не может превышать или быть ниже максимального и минимального установленных размеров.

Социальное пособие на погребение в 2022 году составит 6 964,68 руб., однако его размер необходимо уточнять в территориальных органах ФСС.

Материнский капитал

Размер материнского капитала после индексации на 8,4% на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка - 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тыс. рублей с 1 февраля.

До сих пор размер материнского капитала ежегодно пересматривался с учетом темпов роста инфляции, он устанавливается законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Теперь размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.

С 1 января 2020 года программа материнского капитала, действующая с 2007 года, была расширена: теперь семьи стали получать сертификат с рождением как первого, так и второго ребенка (или последующих детей). До 1 февраля 2022 года размер материнского капитала соответствовал размеру, установленному на 2021 год - 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей по национальному проекту "Демография". С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось.

Пенсии по старости

Также с февраля неработающие пенсионеры будут получать пенсию, проиндексированную выше инфляции - на 8,6%. Президент России Владимир Путин 28 января подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, поясняла ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отмечала, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, тогда же пенсионерам придет компенсация за январь с учетом доиндексации.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января нынешнего года, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 млн человек.

По закону, с 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. С 1 января 2023 года пенсии должны быть проиндексированы на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. По прогнозу Пенсионного фонда России, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 руб., а в 2024 - до 20 469 руб.

Закон, вступивший в силу 1 января 2019 года, закрепляет новый пенсионный возраст 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, таким образом, пенсионный возраст увеличивается на пять лет. Однако с 2019 года по 2028 год идет переходный период по постепенному увеличению пенсионного возраста. На первом этапе повышение затронуло мужчин 1959 года рождения в возрасте 60,5 лет и женщин 1964 года рождения в возрасте 55,5 лет - для граждан выход на пенсию произошел на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста.

В первом полугодии 2022 года пенсионного возраста достигнут женщины 56,5 лет и мужчины 61,5 года, родившиеся во втором полугодии 1965 и 1960 годов соответственно. Они получат право назначения страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, новая граница пенсионного возраста будет действовать до 2024 года, следует из федерального закона об индексации пенсий.