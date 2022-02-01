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По инициативе президента КР семьи мигрантов получат полис ОМС бесплатно

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- Нина Ничипорова
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Благодаря инициативам президента Садыра Жапарова по созданию условий для пребывания трудящихся на территории стран ЕАЭС Федеральный фонд ОМС России начал выдавать полис ОМС для членов семей трудовых мигрантов бесплатно.

"Приобрести полис ОМС члены семей мигрантов могут в Территориальном или Федеральном фонде ОМС РФ. Полис выдается бесплатно для данной категории граждан при предоставлении соответствующего перечня документов. Срок его действия составляет от 30 календарных дней.

Фонд обязательного медицинского страхования Кыргызстана работает, согласно плану мероприятий по решению проблемных вопросов, озвученных на встрече Садыра Жапарова с соотечественниками, проживающими в Российской Федерации, во время его зарубежного визита в Россию в феврале прошлого года", - сказала VB.KG сотрудник Фонда ОМС Кыргызстана Светлана Байтикова.

По ее словам, трудовые мигранты, временно работающие в России, имеют право на получение бесплатной медицинской помощи в РФ при наличии статуса застрахованности по обязательному медстрахованию или при наличии временного полиса обязательного медицинского страхования.

Медицинские услуги по COVID-19 предоставляются в РФ бесплатно всем гражданам независимо от гражданской принадлежности. На сегодняшний день российской стороной осуществляется выдача временного полиса ОМС для граждан государств - членов ЕАЭС. Но при этом вакцинация граждан, а также трудящихся государств-членов ЕАЭС и членов их семей проводится на платной основе от 1300 рублей и выше.


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URL: https://www.vb.kg/413325
Теги:
президент, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, медицина, Помощь
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