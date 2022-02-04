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Градждане КР пытались провезти 12 кг конопли через границу с РК. Их поймали

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- Алина Мамаева
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ГКНБ совместно с УПС ГКНБ пресекли канал незаконного оборота наркотических средств, сообщает пресс-служба Госкомитета.

3 февраля на участке госграницы КР с РК "Аманбаево" Кара-Бууринского района при попытке незаконного провоза наркотических средств через госграницу задержаны граждане КР К.К.М. и А.М.А. Как установлено, один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств.

В ходе досмотра у подозреваемого обнаружено 3 полиэтиленовых мешка общим весом около 12 кг с веществами темно-зеленого цвета со специфическим запахом (культивированная индийская конопля).

Указанный факт зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") Уголовного кодекса, в рамках которого проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление происхождения наркотических средств, а также соучастников данного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/413520
Теги:
ГКНБ, задержание, Казахстан, наркотики, преступление, Кыргызстан, наркотрафик
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