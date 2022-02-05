Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в субботу, 5 февраля, приглашает зрителей послушать оперу-дастан "Ак-Мөөр" Жумакадыра Каниметова в двух действиях.

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 6 февраля, в театре пройдет Вечер балета, посвященный выдающемуся танцовщику, народному артисту СССР Чолпонбеку Базарбаеву. В программе отрывки и номера из мировой балетной классики, произведения национальной и современной хореографии в исполнении солистов и артистов балета театра, учащихся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева, артистов государственного ансамбля танца "Ак Марал", образцового хореографического ансамбля "Шаттык". Дирижер – заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов. Режиссер концерта - главный балетмейстер театра, народный артист Кыргызской Республики Акан Нуртазин.

Вход свободный.

Начало в 17 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева в воскресенье, 6 февраля, вниманию театралов будет представлен спектакль-притча "Очень простая история" по сочинению Марии Ладо.

Начало в 18 часов.

11, 12 и 13 февраля в репертуаре БГДТ сказка для семейного просмотра "Чиполлино". В основе спектакля произведение Андрея Аверьянова, созданное по мотивам знаменитого сочинения Джанни Родари.

Начало в 14 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 5 февраля, на Большой сцене утром остроумная сказка Григория Остера "Лесной переполох". Вечером на экспериментальной площадке театра вниманию взрослой публики будет представлена лирическая комедия Григория Берковича "Дура & Дурочка".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 6 февраля, утром на Большой сцене актеры театра для детей сыграют сказку "Принцесса-Лягушка" Валерия Крайнова. Вечером здесь же покажут представление "Ревизор", созданное по мотивам произведения Николая Гоголя.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 6 февраля, приглашает самых маленьких зрителей и их родителей посмотреть два сказочных представления на русском и кыргызском языках.

Малыши смогут познакомиться с героями историй под названием "Счастье для всех" и "Бардыгын билгим келет".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 11 февраля состоится благотворительный концерт "Жить вместе".

На сцену в этот вечер выйдут Адиль Чекилов, Актан Исабаев, группа "Старый город", Эсен Салиев, Жамиля Муратова, Гульнур Сатылганова, Гульнара Тойгонбаева, Манас Акматбеков, KGтай, Кайрат Примбердиев, Тилек Токтоналиев, Ырыскелди Осмонкулов, Султан Садыралиев, Баскер бэнд, Аксай Мукамбет уулу, Асель Чайкина, Каныкей Раималиева. Вести концерт будет Айгуль Курманова.

Все средства, собранные от продажи билетов, будут переданы в Фонд Help the children-SKD, который на протяжении многих лет помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Начало в 19 часов.

В галерее "Дубовый парк" сегодня, 5 февраля, открывается выставка-аукцион "Домик с камином" от студии творчества VERNICI.

Выставка объединила взрослых и юных мастеров изобразительного искусства города Бишкек.

Открытие пройдет с 14 до 17 часов.

Вход на выставку свободный.

Выставка-аукцион будет работать до 10 февраля.

Приходите с 11 до 17 часов в любой день недели кроме понедельника.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В филиале "Галереи М" продолжает работу выставка "Лирика родного края". Вниманию посетителей здесь представлены произведения четырех молодых современных художников: Талгата Бокоева, Ильяса Шерипбаева, Арууке Сыдыкалы кызы и Жаныбека Суйунбекова.

Посетить экспозицию можно до 14 февраля.

Вход свободный.

Филиал "Галереи М" находится по адресу: ЦУМ-2 "Айчурок", 4 этаж/413 и АртХолл.