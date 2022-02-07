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Возможны долгожданные финансовые поступления. Гороскоп с 7 по 13 февраля

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Луна растёт, а Меркурий и Венера движутся директно, что благоприятствует старту новых дел. Удастся разгрести накопившиеся вопросы как в деловых, так и личных отношениях.

Овен – время возможностей в карьере и разрешения различных спорных ситуаций, в роли посредников в которых могут выступать знакомые и родственники. Планы могут поменяться в самый последний момент, потому не цепляйтесь за устаревшие сценарии. Ловите удачу и преумножайте доходы, занимайтесь оформлением документов, регистрацией и развитием бизнеса. Благодаря дополнительным финансовым поступлениям удастся совершить выгодные покупки.

Телец – полученные известия развеют сомнения и тревоги, а потому не придётся теряться в догадках, думая о том, какие шаги предпримут деловые партнёры, друзья и любимый человек. Открытый диалог придёт на смену томительному ожиданию и создаст доверительную атмосферу. Можно подавать документы на участие в образовательных программах или конкурсах на вакантную должность, в том числе и за рубеж. У вас велики шансы на успех. Планы, связанные с дальними поездками, осуществятся, а потому долгожданные встречи уже не за горами.

Близнецы – подумайте, что ещё можно предпринять для увеличения доходов, и действуйте. Смелые решения и поступки позволят создать дополнительные источники доходов, пополнить казну и совершить выгодные приобретения. Общение с руководством и влиятельными людьми поможет урегулировать спорные вопросы с документами. Известия издалека посодействуют важным встречам и поездкам.

Рак – ускорится заключение договоров благодаря готовности деловых партнёров к диалогу. Возникшее сотрудничество обещает быть продуктивным и длительным. Возможно расширение круга общения как делового, так и личного. Друзья перестанут на вас обижаться и пригласят на вечеринку, а любимый человек будет рад провести с вами свободное время. Удастся проработать копившиеся проблемы в отношениях и возобновить диалог на новом уровне.

Лев – работы будет более чем предостаточно, и у вас появится выбор, дабы без особых хлопот преумножить свои доходы. Можно менять место работы, браться за дополнительные дела либо поднять вопрос о повышении оплаты на текущем месте работы. Чем амбициознее будут ваши намерения, тем большего вы сможете достичь. Разобравшись с делами, займитесь своей внешностью и здоровьем. Предпринятые шаги позволят достичь заметных результатов в ближайшее время.

Дева – получая новые знания, расширяя кругозор и сферу общения, вы обнаружите много новых направлений для делового и творческого развития. Возникшие проекты будут перспективными и принесут желаемые результаты. Вероятны дальние поездки, а также общение с интересными личностями, приехавшими издалека. Личная жизнь не будет отставать от деловой, наполняя вашу жизнь яркими впечатлениями и событиями.

Весы – вас перестанут кормить обещаниями и начнут выполнять обещанное. Возможны долгожданные финансовые поступления, а также получение дополнительной работы. Главные преобразования будут происходить дома. Вы сможете приступить к строительству или ремонту, совершить важные приобретения. А если вашей мечтой было приобретение дома или квартиры, то ваша мечта может воплотиться в жизнь. Прекратятся словесные перепалки с домочадцами, и в отношения вернётся гармония.

Скорпион – отличную идею подадут деловые партнёры, что оживит бизнес, а друзья и любимый человек предложат отличный вариант досуга. В общем скучать вам не придётся. В процессе общения будут разрешены спорные вопросы, и вы сумеете преодолеть преграды, мешающие развитию как деловых, так и дружеских отношений. Возможны незапланированные поездки, а потому скучать не придётся. Приготовьтесь к неожиданным, но приятным сюрпризам.

Стрелец – время переходит от планов к действиям. Можно браться за кардинальные преобразования в доме – строительство, капитальный ремонт либо обновление интерьера. Необходимость финансирования подвигнет вас на поиски денег, а потому вы преумножите доходы благодаря дополнительным источникам. Возможно развитие своего бизнеса либо появление новой работы. На пути преобразований в доме вы улучшите отношения с домочадцами. Кстати, будет не лишним пройтись по торговым центрам. Шопинг обещает быть удачным.

Козерог – планы, реализации которых постоянно что-то препятствовало, начнут благополучно претворяться в жизнь под вашим чутким руководством. Презентуйте свои идеи, настаивайте на своём выборе. В этот раз к вам прислушаются и возьмут за основу сделанные предложения. Успех вас ожидает как в карьере и обучении, так и в личной жизни. Вы добьётесь расположения любимого человека, что посодействует в создании или укреплении союза.

Водолей – чередуя в своей тактике периоды для действий с периодами для наблюдений, вы сможете достичь существенных успехов, поскольку не растратите ни время, ни деньги впустую. Вы сумеете решить финансовые вопросы, совершить выгодные покупки и приятно провести время, устроив романтичную вечеринку или семейный отдых. Благодаря размеренности в жизни удастся поправить здоровье.

Рыбы – будет возможность и отдохнуть, помечтать, поправить здоровье, и побывать на интересных мероприятиях, принять участие в обсуждении новых деловых проектов, повеселиться на вечеринках, устроенных друзьями. В итоге вы можете дать старт успешным деловым проектам, закружиться в любовном романе, если отношения ещё не созданы, либо приятно разнообразить семейный досуг.

Астролог Андрей Рязанцев


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