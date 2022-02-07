Умный город Асман – столица криптовалют и международный порт всех морей?

В Кыргызстане на уровне президента государства Садыра Жапарова было принято решение построить на северном берегу озера Иссык-куль город Асман с населением 500 тысяч человек. Для его эффективного функционирования должно быть выполнено несколько условий.

Во-первых, это должен быть "умный" город (табл. 1), т.е. город, построенный из передовых нанокомпозитных материалов, функционирующий на основе современных инновационных технологий (с использованием искусственного интеллекта анализирующего данные, поступающих от многочисленных датчиков и сенсоров), обеспечивающих комфорт и безопасность проживания горожан, а также высокие экологические стандарты. Умный город позволяет уменьшить общегородские расходы на 30 %.

(Таблица 1) Инвестиционные показатели проекта умного города Асман

Во-вторых, в таком городе должны существовать высокие доходы горожан (75 тысяч сомов в месяц на душу населения) и валового городского бюджета (6,2 млрд сомов в год). Обеспечить такой уровень экономического развития довольно не просто.

Полагаем, что такие высокие доходы горожан и городского бюджета могут обеспечить лишь несколько макроэкономических стратегий, среди которых первое место занимает работа банков (филиалов) с криптовалютой, которая является электронной наличностью, не подконтрольной процессам инфляции, девальвации, эмиссии и др. ограничениям.

Кроме того, как бы это не звучало парадоксально, Кыргызстану пора уже стать по настоящему морской державой. В настоящее время в мире насчитывается около 30 национальных "удобных" морских флагов (flag of convenience). При этом ряд государств сделали регистрацию морских судов под своими флагами практически "национальным" бизнесом. Так 10 основных реестров "удобных" флагов сосредоточили почти 50 % общего дедвейта мирового флота, причём только 2 морских регистра (Панамы - 7886 судна, с общим тоннажем – свыше 140 млн. брутто-регистровых т и 210 млн. т дедвейта, а также Либерии – 3716 морских судов) составляет 30 % этого тоннажа, а ещё 3 регистра (Багамских о-вов, Мальты и Кипра) – 15 %. В последствии к такому государственному бизнесу подключились даже страны, которые не имеют никаких выходов к морю: например, Беларусь, Боливия, Парагвай, Монголия (в 2003-2012 гг. в Госрегистрации морских судов этой страны имелось 2156 судов из 30 стран мира) и Непал.

Регистрация морского судна под "удобным" национальным флагам другого государства, в первую очередь, обеспечивает различные интересные для ведения бизнеса экономические условия: быструю, упрощенную и дешевую регистрацию, низкие налоговые ставки, небольшие регистрационные сборы, минимум формальностей и крайне короткий срок регистрации и проведения любых операций по реестру. Срок регистрации (как временной, так и постоянной) морского судна под удобным флагом занимает всего несколько дней, а иногда в режиме онлайн и того меньше – несколько часов. Еще меньше времени уходит на регистрацию каких-либо сделок (залог судна, передача в бербоут-чартер и пр.) с морским судном в реестре "удобного" флага. А во-вторых, это могут быть политические аспекты. Например, морские суда Турции, при необходимости (чтобы заходить в порты российского Крыма и при этом позволить сохранять Турции её существующую политическую позицию в плане отношения к санкциям против Крыма) меняют свою регистрацию и, соответственно, свой национальный флаг морского судна на флаги стран, не присоединившихся к санкциям (в частности, на флаг Монголии).

Морской флаг этого регистра обеспечивает судовладельцам существенные налоговые льготы и является своеобразной офшорной зоной. Поэтому 70 % судов США, 80 % - российских, 82 % - японских, 90,7 % - шведских и 97,5 % бельгийских судовладельцев используют "удобные" морские флаги различных государств (зачастую Панамским и Либерийским). А государствам-держателям "удобных" морских флагов такой подход обеспечивает существенное наполнение бюджета при регистрации и ежегодной перерегистрации иностранных морских судов. Так, стоимость регистрации судна зависит от его тоннажа и обычно начинается с 1700-2000 долл. США за тонну.

Благодаря этим не обременительным мерам многие страны уже имеют возможность получить свою долю морских ресурсов.

На данный момент Кыргызстан является государством, не имеющим выхода к морям и океанам, но по Статье 91 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. имеет на это полное право, присоединившись к Конвенции о труде в морском судоходстве, а также разработав и утвердив "Процедуру регистрации иностранных морских судов". Для этого в городе Асмане целесообразно построить "Морское международное пароходство" с 1000 офисных помещений, а также открыть факультет подготовки кадров для морской отрасли, где будут обучаться студенты по программам судовождения, эксплуатации судовых энергетических установок и средств автоматики, а также по морскому (каботажному) праву, в виде двух отдельных зданий "Тортуга", по очертаниям напоминающих морские лайнеры, вписав их в существующий ландшафт озера.

Обеспечение электроэнергией всех потребностей города Асман запланировано от ветровых и солнечных электростанций. Величины суммарной радиации, которая получает за год Иссык-кульская котловина, колеблется в пределах 120-150 ккал/см2, что обеспечивает эффективную работу солнечных электростанций с выработкой 230 кВт*ч/м2 электроэнергии. Еще одним источником энергии послужат летающие (по типу аэростатов) ветровые электростанции. При этом необходимо учитывать, что с увеличением скорости ветра происходит рост выработки электроэнергии (так, при скорости ветра 16 м/сек вырабатывается 3 Вт), а высота ветровых стояков в настоящее время по техническим причинам ограничена 130 метрами. А высота размещения летающей ветровой электростанции начинается от 300-500 м, где постоянно имеются стабильные и сильные ветры с гораздо большими скоростями.

Еще одним аспектом эффективного функционирования умного города Асман является постройка скоростной железной дороги "Бишкек – Асман", функционирование которой позволит разгрузить имеющуюся автомагистраль, повысить комфорт и безопасность перемещения, а также существенно сократить время в пути пассажиров. Проект скоростной дороги при прохождении участка Боомского ущелья будет довольно сложным, т.к. существуют ограничения по радиусу кривизны (необходимы довольно большие радиусы), углов подьема, а также требования к устойчивости основания (применение эстакад), но вполне реализуемым.

Строительство принципиально новой производственной цепочки вдоль высокоскоростной железной дороги "Бишкек – Асман" (а в дальнейшем и Каракол) будет способствовать образованию многих преимуществ и содействию развития национальных отраслей промышленности и сельского хозяйства по маршрутам следования.

В целом, развитие города Асман обеспечит появление значительного количества разнообразных рабочих мест (при чем в целом по республике), способствовать расширению IT-отрасли, строительной и цементной промышленности, а также дальнейшему раскрытию туристического потенциала.

Авторы: доктор технических наук Александр Воробьев,

кандидат экономических наук Бакытбек Кожогулов,

экс-замглавы Госстроя КР Руслан Тагаев