В Бишкеке построят 15 школ и 1 детский сад за счет республиканского бюджета

При поддержке президента Садыра Жапарова, председателя кабинета министров Акылбека Жапарова в столице запланировано строительство 15 школ и одного детского сада за счет средств республиканского бюджета.

В соответствии с распоряжением кабмина от 4 февраля 2022 года № 45-р, в 2022 году на строительство объектов образования предусмотрены денежные средства в размере 1,5 миллиарда сомов.

Так, запланировано строительство нового учебного корпуса школы №78 в жилмассиве "Колмо", новых школ в "Ак-Босого", "Рухий-Мурас", "Алтын-Ордо", "Мурас-Ордо", "Ак-Ордо", а также спортзала и библиотеки в школе жилмассива "Ак-Бата".

Также предусмотрено строительство новых учебных корпусов школы №6, №40, №20, №75, №73, а также усиление конструкции и капитальный ремонт школы №76, реконструкция здания с усилением несущих конструкций школы №10, строительство спортивного зала школы №35 и возведение детского садика на 140 мест в микрорайоне "Джал".

Данные меры призваны решить проблему нехватки образовательных учреждений в городе, а также улучшить качество образования и проводятся в рамках реализации указа президента "О неотложных мерах по обеспечению конституционного права детей на получение начального, основного общего и среднего общего образования".

В столичном муниципалитете отмечают, что тендеры на ряд объектов уже объявлены, просим представителей строительного отрасли принимать участие в конкурсах, тем самым поддержать столицу в вопросе создания благоприятных условий для получения качественного образования среди детей.