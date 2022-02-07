Жена выставила на аукцион собственного мужа за то, что он уехал на рыбалку

Жительница Новой Зеландии решила продать мужа после того, как он оставил ее одну с детьми во время школьных каникул. Об этом сообщает Independent.

Ирландка Линда МакАлистер вышла замуж за Джона в 2019 году. На тот момент у пары уже было два сына: Кольт, которому сейчас четыре года, и Райдер, которому исполнилось шесть лет. Недавно у детей начались школьные каникулы, и, по словам МакАлистер, это повлияло на их режим дня - они стали ложиться спать намного позже.

В это время Джон уехал на рыбалку и оставил жену одну с детьми. Поступок мужа разозлил ирландку, и она решила отомстить супругу, выставив его на продажу на TradeMe (онлайн-аукцион в Новой Зеландии).

"Продается муж. Рост - 184 сантиметра, возраст - 37 лет. Любит охоту и рыбалку, увлекается фермерством. Может быть тревожным в новой обстановке, но умеет успокаиваться самостоятельно. Легок в управлении. Имел нескольких владельцев. Обмену и возврату не подлежит", - написала МакАлистер в описании "товара".

Когда мужчина об этом узнал то начал следить за аукционом, ибо думал, что заслуживает серьезной суммы. В итоге самым высоким предложением оказались 100 новозеландских долларов.

Позже объявление удалили из-за нарушения правил сайта.