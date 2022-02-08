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США объявили награду за информацию об организаторе теракта в Кабуле

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- Канат Кожоев
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США предложили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение лидера террористической организации "ДАИШ" ("Исламское государство" запрещено в Кыргызстане), ответственной за теракт в аэропорту Кабула, передает Reuters.

Награду за информацию объявили по программе поощрения противодействия терроризму Службы дипломатической безопасности Государственного департамента США. Представители службы считают ответственным за организацию атаки на аэропорт Кабула мужчину по имени Санаулла Гафари.

По информации агентства, Гафари является лидером "Вилаята Хорасан" - ответвления ДАИШ. Террористы этой организации воевали как с поддерживаемым Западом правительством Афганистана, так и с талибами.


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URL: https://www.vb.kg/413682
Теги:
Афганистан, США, терроризм, Исламское государство, мировые новости
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