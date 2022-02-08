Определены порядковые номера кандидатов в депутаты ЖК на повторных выборах

Согласно проведенной в ЦИК КР жеребьевке, порядковые номера в бюллетенях кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша распределились следующим образом:
Первомайский избирательный округ № 27:
1 - Темирбек Нурматов;
2 - Бейшеналы Нурдинов;
3 - Нурбек Тотонов;
4 - Эльвира Сурабалдиева;
5 - Эльман Искендеров;
6 - Таалайбек Кермалиев;
7 - Азамат Мамбетсадыков;
8 - Дамирбек Давлянов;
9 - Акжолтой Келгенбаев;
10 - Виктор Савин;
11 - Данияр Ибраймакунов;
12 - Русланбек Акылбеков;
13 - Улукбек Тилектешов;
14 - Чынгыз Капаров;
15 - Роман Ремнев;
16 - Урматбек Сыдыков;
17 - Адылбек Гапаров;
18 - Тагайбек Султан;
19 - Бектур Абдыкадыр уулу;
20 - Тахир Мусаев;
21 - Анвар Сартаев;
22 - Айжан Абдыразакова;
23 - Таалайбек Токтокожоев;
24 - Тавылды Акеров;
25 - Нурбек Токтакунов;
26 - Акылбек Сариев;
27 - Виталий Жуков.
Свердловский избирательный округ № 39:
1 - Калыс Майрамбек уулу;
2 - Нурланбек Маматкулов;
3 - Муратбек Султанбеков;
4 - Азамат Аспек уулу;
5 - Зуфар Хакимходжаев;
6 - Гуля Алмамбетова;
7 - Ильяс Курманов;
8 - Кристина Босивская;
9 - Рыскан Джоомартова;
10 - Бакыт Бакиров;
11 - Евгения Строкова;
12 - Шайлообек Атазов;
13 - Бакытбек Болотбеков;
14 - Медер Абышев;
15 - Эдиль Бейшенбаев;
16 - Эльнура Алканова;
17 - Бакыт Саадабаев;
18 - Анара Исиралиева;
19 - Нуржан Джумагазиева;
20 - Рафаэл Токмулин;
21 - Аскар Алмаз уулу;
22 - Ирина Карамушкина;
23 - Абдурахманхаджи Муртазалиев;
24 - Аида Салянова;
25 - Назгуль Жолдошова.