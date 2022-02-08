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Определены порядковые номера кандидатов в депутаты ЖК на повторных выборах

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Согласно проведенной в ЦИК КР жеребьевке, порядковые номера в бюллетенях кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша распределились следующим образом:

Первомайский избирательный округ № 27:

1 - Темирбек Нурматов;

2 - Бейшеналы Нурдинов;

3 - Нурбек Тотонов;

4 - Эльвира Сурабалдиева;

5 - Эльман Искендеров;

6 - Таалайбек Кермалиев;

7 - Азамат Мамбетсадыков;

8 - Дамирбек Давлянов;

9 - Акжолтой Келгенбаев;

10 - Виктор Савин;

11 - Данияр Ибраймакунов;

12 - Русланбек Акылбеков;

13 - Улукбек Тилектешов;

14 - Чынгыз Капаров;

15 - Роман Ремнев;

16 - Урматбек Сыдыков;

17 - Адылбек Гапаров;

18 - Тагайбек Султан;

19 - Бектур Абдыкадыр уулу;

20 - Тахир Мусаев;

21 - Анвар Сартаев;

22 - Айжан Абдыразакова;

23 - Таалайбек Токтокожоев;

24 - Тавылды Акеров;

25 - Нурбек Токтакунов;

26 - Акылбек Сариев;

27 - Виталий Жуков.

Свердловский избирательный округ № 39:

1 - Калыс Майрамбек уулу;

2 - Нурланбек Маматкулов;

3 - Муратбек Султанбеков;

4 - Азамат Аспек уулу;

5 - Зуфар Хакимходжаев;

6 - Гуля Алмамбетова;

7 - Ильяс Курманов;

8 - Кристина Босивская;

9 - Рыскан Джоомартова;

10 - Бакыт Бакиров;

11 - Евгения Строкова;

12 - Шайлообек Атазов;

13 - Бакытбек Болотбеков;

14 - Медер Абышев;

15 - Эдиль Бейшенбаев;

16 - Эльнура Алканова;

17 - Бакыт Саадабаев;

18 - Анара Исиралиева;

19 - Нуржан Джумагазиева;

20 - Рафаэл Токмулин;

21 - Аскар Алмаз уулу;

22 - Ирина Карамушкина;

23 - Абдурахманхаджи Муртазалиев;

24 - Аида Салянова;

25 - Назгуль Жолдошова.


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URL: https://www.vb.kg/413705
Теги:
выборы, Первомайский район, Свердловский район, Бишкек, Жогорку Кенеш
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