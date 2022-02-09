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Президент Казахстана назвал популистами противников строительства АЭС

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- Умар Тамашев
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану позарез нужна чистая атомная электроэнергия, и призвал не идти на поводу у популистов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы столкнулись с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. Самый яркий пример - недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств. Проблемы энергетической безопасности страны нужно срочно решать. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве АЭС. А ведь нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях. Утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна чистая атомная электроэнергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Президент РК указал, что в прошлом году Казахстан столкнулся с достаточно серьезным энергокризисом.

Ранее председатель фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что строить атомную электростанцию на юге Казахстана нужно уже сейчас. По его словам, поселок Улкен в Алматинской области больше всего подходит для строительства атомной электростанции.

В интервью Оливеру Стоуну Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан построит атомную электростанцию. Вопрос, по его словам, в выборе места и подрядчика.


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URL: https://www.vb.kg/413749
Теги:
Казахстан, энергетика, аэс, Касым-Жомарт Токаев
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