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Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

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- Анастасия Карелина
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Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 12 февраля, утром на Большой сцене представляет вниманию юных зрителей сказку "Белоснежка и семь гномов" по пьесе Льва Устинова и Олега Табакова. Вечером на этой сцене "Нежность Натахи" – народная музыкально-танцевальная мелодрама по пьесе Николая Коляды.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 13 февраля, утром на Большой сцене актеры театра сыграют для детей поучительную сказку Валерия Зимина "Жила-была Сыроежка".

Начало в 11 часов.

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 12 февраля, приглашает публику послушать шедевр мировой оперной классики – оперу Джузеппе Верди "Травиата". Действующие лица и исполнители: Виолетта Валери – Оксана Шутова, Альфред Жермон – Сталбек Жунушалиев, Жорж Жермон – народный артист Кыргызской Республики – Бактыбек Ыбыкеев, Флора Бервуа – Ангелика Федорова. Дирижер – заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов.

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 13 февраля, поклонников классического танца приглашают на балет Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан" в трех действиях. Действующие лица и исполнители: Мария – Айжамал Абдырахманова, Вацлав – Азамат Болжуров, Зарема – заслуженная артистка Кыргызской Республики Асель Айдарова, Гирей – Валерий Разумейко. Дирижер – Захар Бутенко.

Начало в 17 часов.

В репертуаре Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева сегодня, 12 февраля, и в воскресенье, 13 февраля, значится сказка для семейного просмотра "Чиполлино".

Это представление было создано по произведению Андрея Аверьянова, который в свою очередь взял за основу знаменитую сказку Джанни Родари.

Начало спектаклей в 14 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 13 февраля, по традиции приглашает самых маленьких зрителей и их родителей посмотреть два сказочных представления: на русском и кыргызском языках.

На этот раз мальчишки и девчонки смогут оценить премьеры нынешнего сезона - спектакли "Снежные человечки" и "Кар балдар".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

В "Галерее М" и ее филиале в эти выходные пройдут два мастер-класса по живописи от участников выставки "Лирика родного края". Первый – по акриловой живописи состоится сегодня, 12 февраля, в филиале галереи, расположенном на 4 этаже ЦУМ-2 Проведет его Жаныбек Суйунбеков. Длительность мастер-класса – три часа. За это время при помощи мастера вы сможете создать картину, которой затем украсите свой дом или подарите знакомым.

Записаться на мастер-класс, и узнать все подробности можно по телефонам: 0(550)55-12-93, 0(708)72-77-21.

Начало мастер-класса в 14 часов.

В воскресенье, 13 февраля, мастер-класс уже по масляной живописи проведет Талгат Бокоев. Занятие пройдет по адресу: Манаса, 40, второй этаж.

Телефоны для записи на мастер-класс: 0(550)55-12-93, 0(708)72-77-21.

Начало в 12 часов.

В Малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в воскресенье, 13 февраля, состоится концерт Президентского камерного оркестра "Манас", посвященный Дню всех влюбленных.

Для зрителей прозвучат "Времена года" Антонио Вивальди и другие известные музыкальные произведения. Художественный руководитель и главный дирижер коллектива – народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев.

Начало концерта в 18 часов.


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URL: https://www.vb.kg/413784
Теги:
балет, искусство, концерт, театр, художник, опера, филармония, Театр оперы и балета, спектакль
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