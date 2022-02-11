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В Южной Корее разрешили самолечение пациентам с легкой формой коронавируса

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- Наталья Крайнова
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Южная Корея запустила программу самолечения пациентов с легкими симптомами коронавируса на фоне всплеска заболевания штаммом "омикрон", сообщает Reuters.

Сообщается, что Южная Корея в значительной степени достигла успеха по смягчению последствий COVID-19 благодаря агрессивному тестированию и отслеживанию пациентов, социальному дистанцированию и ношению масок.

Однако по мере того, как в стране начал быстро распространяться штамм коронавируса "омикрон", правительство в этом месяце начало переключать свою стратегию к диагностике и лечению пациентов на дому, для того чтобы освободить медицинские ресурсы для более серьезных случаев.

"Предыдущая схема больше не является реалистичной в свете наших ограниченных ресурсов и требует огромных социальных и экономических затрат по сравнению с нашими медицинскими потребностями. Цель нашей новой стратегии реагирования на "омикрон" состоит в том, чтобы свести к минимуму серьезные случаи и смертность, сосредоточив внимание на диагностике и лечении групп высокого риска, а также предотвратить крах нашего медицинского потенциала", - заявил представитель министерства здравоохранения Сон Ен Рэ.

Так, с 10 февраля власти решили оказывать помощь только пациентам с COVID-19 в возрасте 60 лет и старше или с сопутствующими заболеваниями, в то время как другие будут заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью в назначенные им клиники при ухудшении состояния.

Кроме того, медицинские наборы, включающие устройство для измерения насыщения кислородом, термометр и препараты от лихорадки, которые ранее были доступны всем пациентам на домашнем лечении, теперь будут распределяться только среди приоритетных групп. Пациентам с легкими симптомами или при их отсутствии теперь придется приобретать такие наборы за свой счет.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), ежедневное число новых случаев заболевания в Южной Корее достигло очередного ежедневного рекорда в 54 122 в среду, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 1 185 361.


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URL: https://www.vb.kg/413907
Теги:
Южная Корея, коронавирус
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