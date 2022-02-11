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Главные маневры. Шайлообек Атазов расчищает дорогу Эльнуре Алкановой

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- Бакыт Стамов
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Кандидаты в депутаты по Свердловскому избирательному округу Эльнура Алканова и Шайлообек Атазов судя по всему разыгрывают комбинацию, которая, как они надеяться, позволит им выиграть выборы. Вернее не им обоим, а только ей. Есть информация, что бывший депутат Шайлообек Атазов работает на Алканову. Об этом редакции vb.kg сообщил источник, работающий в ее предвыборном штабе.

Это может показаться странным, но "спортик" Атазов согласился на второстепенную роль, так как по прежнему находится под влиянием Раима-миллиона. По данным источника, экс-депутат согласился выполнять черную работу, ему поручено обработать новостройки и жилмассивы, чтобы собрать голоса избирателей в пользу Эльнуры Алкановой.

В этой связи даже вопрос финансирования штаба Атазова решается только через Алканову. Между кандидатами существует договоренность - Атазов идет как запасной игрок и расчищает дорогу Алкановой.

Вот такую комбинацию разыгрывают кандидаты, которым благоволит экс-замглавы таможенной службы Райым Матраимов. Выборы это всегда интриги и борьба, и скоро мы узнаем, какой результат принесет схема Алкановой-Атазова.


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URL: https://www.vb.kg/413918
Теги:
выборы, Кыргызстан, Эльнура Алканова
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