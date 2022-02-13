Китайцы передали 1 ТБ данных на 1 км за 1 секунду с помощью вихревых волн

Команда китайских ученых во главе с профессором Пекинского университета Чжана Чао заявила, что ей удалось достигнуть рекордной скорости передачи данных благодаря новой революционной технологии. По мнению ученых, эта технология поможет Китаю стать лидером в мировой гонке технологий 6G, сообщает Securitylab.ru.

С помощью вихревых миллиметровых волн (чрезвычайно высокочастотных радиоволн с быстро меняющимся вращением) исследователи передали 1 ТБ данных на расстояние 1 км за 1 секунду, пишет South China Morning Post.

По словам профессора Чао, экспериментальная линия беспроводной связи, установленная в прошлом месяце на территории зимних Олимпийских игр в Пекине, может одновременно транслировать более 10 тыс. прямых видеопотоков высокой четкости. Вихревые волны, в отличие от всего, что было в радиосвязи прошлого века, добавили "новое измерение в беспроводную передачу".

Существующие мобильные устройства используют для связи электромагнитные волны, которые распространяются подобно ряби в пруду. Информация представлена в виде "верха и низа" этих волн, которые (с математической точки зрения) имеют только два измерения. Вихревая электромагнитная волна является трехмерной и напоминает торнадо. В этот вихрь (или момент импульса) можно закодировать дополнительную информацию, что позволит значительно увеличить пропускную способность связи.

Европейские ученые проводили эксперименты с вихревыми волнами еще в 1990-х годах. В 2020 году японской компании Nippon Telegraph and Telephone удалось добиться скорости передачи данных 200 Гб/с на расстояние более 10 метров.

Главным камнем преткновения является тот факт, что размер вихревой волны увеличивается по мере увеличения расстояния, а слабеющий сигнал усложняет передачу данных на высокой скорости.

Команда китайских ученых построила уникальный передатчик, способный генерировать более сфокусированный вихревой пучок, благодаря чему волны вращаются в трех разных режимах и могут содержат больше информации. Они также разработали высокопроизводительный приемник, способный принимать и декодировать большой объем данных за долю секунды.

По словам исследователя, специализирующегося на изучении технологий 6G в Шэньчжэне, эксперимент в Пекине может стать "началом революции" в телекоммуникационных технологиях.

Коммерческое развертывание 6G ожидается к 2030 году, но военные могут начать использовать ее раньше, поскольку эффективность для них важнее стоимости.