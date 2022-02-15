Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Житель Китая приговорен к году тюрьмы за подделку сувениров с символикой ОИ

150  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Житель Китая приговорен к году лишения свободы и штрафу за производство и продажу поддельной сувенирной продукции с символикой зимней Олимпиады-2022. Об этом пишут "Известия" со ссфлкой на замглавы управления по делам авторского права отдела пропаганды ЦК КПК Тан Чжаочжи.

"Недавно в Пекине было оперативно проведено расследование и возбуждено дело о производстве и продаже пиратских копий игрушек - талисманов Олимпиады и Паралимпиады панды Бин Дуньдунь и фонарика Сюэ Жунжун, по делу уже вынесен приговор. Осужденный по фамилии Жэнь приговорен к году лишения свободы и штрафу в размере 40 тысяч юаней (6,3 тысячи долларов)", - сказал он журналистам.

Чжаочжи отметил, что это первое уголовное дело в Китае за нарушение авторских прав в отношении талисманов Игр в Пекине.

Ранее полиция Пекина задержала трех перекупщиков талисмана Олимпиады-2022 панды Бин Дуньдунь, ради которой жители города стоят часами в очередях. Все трое получили административное наказание.

Олимпиада-2022 проходит c 4 по 20 февраля в трех кластерах: в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414072
Теги:
Китай, Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  