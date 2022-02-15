Житель Китая приговорен к году тюрьмы за подделку сувениров с символикой ОИ

Житель Китая приговорен к году лишения свободы и штрафу за производство и продажу поддельной сувенирной продукции с символикой зимней Олимпиады-2022. Об этом пишут "Известия" со ссфлкой на замглавы управления по делам авторского права отдела пропаганды ЦК КПК Тан Чжаочжи.

"Недавно в Пекине было оперативно проведено расследование и возбуждено дело о производстве и продаже пиратских копий игрушек - талисманов Олимпиады и Паралимпиады панды Бин Дуньдунь и фонарика Сюэ Жунжун, по делу уже вынесен приговор. Осужденный по фамилии Жэнь приговорен к году лишения свободы и штрафу в размере 40 тысяч юаней (6,3 тысячи долларов)", - сказал он журналистам.

Чжаочжи отметил, что это первое уголовное дело в Китае за нарушение авторских прав в отношении талисманов Игр в Пекине.

Ранее полиция Пекина задержала трех перекупщиков талисмана Олимпиады-2022 панды Бин Дуньдунь, ради которой жители города стоят часами в очередях. Все трое получили административное наказание.

Олимпиада-2022 проходит c 4 по 20 февраля в трех кластерах: в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).