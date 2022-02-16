В Иссык-Кульской области в ходе операции "Вор" раскрыто 10 преступлений

С 15 февраля на территории области проводится комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под названием "ВОР". Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Данное мероприятие направлено на пресечение и предупреждение преступлений и улучшение криминогенной обстановки, выявление

преступных групп, специализирующихся на кражах чужого имущества. Кроме того, проводится работа по выявлению лиц, занимающихся продажей похищенного имущества. Также в рамках оперции проводятся разъяснительно-профилактические работы среди населения о способах защиты от преступных посягательств на собственность.

В ходе операции "Вор" за сутки сотрудниками милиции было раскрыто 10 фактов ранее совершенных преступлений, задержан 1 розыскиваемый.

Так, оперативники ОВД города Каракола задержали ранее судимого Ю.Д.,1987 г.р., уроженца города Каракол, который в июне прошлого года проникнув в дом жителя областного центра совершил кражу денежных средств в размере в 14 тысяч сомов.

Оперативниками ОВД города Балыкчы по подозрению в совершении кражи аккумуляторов с автомашины "Камаз" были задержаны местные жители М.Б. и К.Э. 2003 года рождения. Они в ночь с 6 на 7 февраля украли аккумуляторы в колличестве 2-х штук. Материальный ущерб составил 30 тысяч сомов. Ведется следствие.

Операция "Вор" продолжается