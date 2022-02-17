В этом году в Оше произведут посадку порядка 35 тыс. саженцев деревьев

В Оше с целью озеленения города по улице Осмонова произведена посадка порядка 95 саженцев хвойной колоновидной туи. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в посадке саженцев приняли участие мэр города Оша Алмаз Мамбетов, председатель городского кенеша Салман Назылбеков, руководители соответствующих коммунальных организаций, МТУ, местные жители.

"В 2022 году со стороны муниципального предприятия "Комбинат по благоустройству и зеленому хозяйству" запланирована посадка 500 саженцев хвойных деревьев, 500 саженцев лиственных деревьев и 20 тыс.кустарников.

"Согласно указу президента Кыргызской Республики об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости, озеленению и благоустройству города в этом году будет уделено особое внимание. Весной текущего года в Оше произведут посадку порядка 1,5 млн. саженцев цветов, в том числе 6 тыс. тюльпанов. Кроме того, со стороны муниципальных территориальных управлений города будет отдельно посажено порядка 15 тыс. саженцев деревьев. Помимо этого, произведут посадку 10 тысяч саженцев павлонии", - отметил Мамбетов.