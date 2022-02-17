Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.60 - 97.00

В этом году в Оше произведут посадку порядка 35 тыс. саженцев деревьев

113  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше с целью озеленения города по улице Осмонова произведена посадка порядка 95 саженцев хвойной колоновидной туи. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в посадке саженцев приняли участие мэр города Оша Алмаз Мамбетов, председатель городского кенеша Салман Назылбеков, руководители соответствующих коммунальных организаций, МТУ, местные жители.

"В 2022 году со стороны муниципального предприятия "Комбинат по благоустройству и зеленому хозяйству" запланирована посадка 500 саженцев хвойных деревьев, 500 саженцев лиственных деревьев и 20 тыс.кустарников.

"Согласно указу президента Кыргызской Республики об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости, озеленению и благоустройству города в этом году будет уделено особое внимание. Весной текущего года в Оше произведут посадку порядка 1,5 млн. саженцев цветов, в том числе 6 тыс. тюльпанов. Кроме того, со стороны муниципальных территориальных управлений города будет отдельно посажено порядка 15 тыс. саженцев деревьев. Помимо этого, произведут посадку 10 тысяч саженцев павлонии", - отметил Мамбетов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414204
Теги:
мэрия, Ош, деревья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  