Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 19 февраля, утром на Большой сцене вниманию юных зрителей представляет сказку "Красавица и Чудовище", созданную по мотивам произведения Сергея Аксакова "Аленький цветочек". Вечером здесь же взрослая публика сможет посмотреть неправдоподобную комедийную притчу "Дураки" по пьесе Нила Саймона.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 20 февраля, утром на Большой сцене дети смогут оценить сказку-игру в театр "Пеппи Длинныйчулок". Спектакль поставлен по мотивам сказки Астрид Линдгрен. Вечером на экспериментальной площадке театра пройдет лирическая комедия "Дура & Дурочка" по пьесе Григория Берковича.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 19 февраля, дают оперу Руджеро Леонкавалло "Паяцы" в двух действиях.

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 20 февраля, а театре Вечер балета. Бишкекчане и гости города смогут увидеть одноактный балет "Шопениана" и второй акт балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

Начало в 17 часов.

23 февраля общественный Фонд гуманитарных и культурных инициатив приглашает всех в Малахитовый зал театра на праздничный концерт к Дню защитника Отечества "На всю оставшуюся жизнь". К публике выйдут солист театра Таир Бейшеев, его ученики и хор Детской школы искусств № 5. В программе концерта – хиты 30-90-х годов XX века. Аккомпанировать артистам в этот вечер будет заслуженная артистка Кыргызской Республики, концертмейстер театра оперы и балета Юлия Бабич.

Начало в 18 часов 30 минут.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня, 19 февраля, и в воскресенье, 20 февраля, зрителям покажут драматическое сказание по эпосу "Манас" в версии Жусупа Мамая.

Начало в 18 часов.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 20 февраля, по традиции самым юным зрителям покажут два представления: на русском и кыргызском языках. Малыши и их родители увидят волшебную сказку Николая Шувалова "Кот в сапогах" по мотивам знаменитого произведения Шарля Перро и спектакль "Кыялкеч Егор".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

Филиал "Галереи М" продлил работу выставки "Лирика родного края". Вниманию посетителей здесь представлены произведения четырех молодых современных художников: Талгата Бокоева, Ильяса Шерипбаева, Арууке Сыдыкалы кызы и Жаныбека Суйунбекова.

Посетить экспозицию можно до 21 февраля.

Вход свободный.

Приходите с 10 до 20 часов.

Филиал "Галереи М" находится по адресу: ЦУМ-2 "Айчурок", 4 этаж/413 и АртХолл.

Мастерская 705 сегодня, 19 февраля, и в воскресенье, 20 февраля, приглашает зрителей на спектакль "Король крыс".

Начало в 18 часов.

Телефон для справок: 0(771)78-30-26 (Дарина).

Представление состоится по адресу: улица Боконбаева, 149 (пересекает Исанова).

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась персональная выставка живописи Арстанбека Дукуева "Алайку".

Посетить выставку можно до 4 марта.

Приходите в музей со вторника по воскресенье с 11 до 18 часов. Понедельник - выходной день. Последняя пятница месяца - санитарный день.

В галерее "Дубовый парк" художественный коллектив СИ представляет выставку-киносмотр мастерской "И то кино" – "А на Марсе такого не было".

Вход свободный.

Увидеть графический нарратив можно до 28 февраля.

Приходите с 11 до 17 часов в любой день недели кроме понедельника.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.