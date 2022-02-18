Улан Ниязбеков: Хочу провести достойную реформу и оставить след в истории

В онлайн-голосовании редакции vb.kg "Лучшим министром" по итогам 2021 года был признан глава МВД КР Улан Ниязбеков. В этой связи Улан Омоканович согласился рассказать нашему порталу о своем детстве, семейных ценностях, как добился успехов на своем поприще и какая работа уже проделаны в должности министра. А также он поделился своими планами на будущее.

- Здравствуйте, давайте начнем наш разговор с вашего детства. Где вы родились и выросли?

- Я родился в селе Аманбаев Кара-Бууринского района Таласской области, но вырос в селе Кызыл-Адыр. Я там учился, вырос, получил образование. Вы узнаете цену своей малой родины, только когда находишься вдали от нее.

- Расскажите о своих родителях. Как вы считаете, на кого из своих родителей вы похожи? Какие их качества смогли перенять?

- Мои родители - мое богатство. Они мои самые близкие люди! Мой отец работал шофером в советское время, а потом в годы независимости стал заниматься фермерством. Моя мама работала медсестрой, и в настоящее время она на пенсии. Я похож на обоих родителей. Думаю, мои лучшие качества перенял от обоих родителей. Я считаю, что справедливое воспитание моих родителей и направление, которое они мне дали, и заложили основу во все мои успехи в жизни.

- Сколько у вас в семье братьев и сестер?

- В семье нас двое. У меня есть младшая сестра, которая тоже работает в правоохранительных органах.

- Каким учеником вы были в школе? Как вы учились? Расскажите также о ваших студенческих годах?

- Честно говоря, я был непослушным, но был прилежным учеником. Когда начали подрастать, мы с другом поехали кататься на автомобиле его отца, но никаких правил дорожного движения мы не нарушали и поставили машину на место. У нас в милиции работал Абай Асанкулович, позже он возглавил генштаб МВД и ушел в отставку. Так вот, у него тогда был милицейский мотоцикл желтого цвета с люлькой, но я не помню, водил он ее или нет. Он ставил свой транспорт во дворе у соседа по имени Чаткалбай. Когда мы были детьми, мы иногда катались на этом мотоцикле, но после обязательно ставили на место, ничего не сломав.

- Как вы пришли в милицию? Что вам нравится в вашей профессии?

- Общественно-политическая ситуация в стране также зависит от состояния общественной безопасности и борьбы с преступностью. Возможно, и незаметно, но милиционеры - герои современного мира, так сказать, хранители мира. Поэтому носить форму и погоны, обеспечивать безопасность населения и бороться с преступностью – большая гордость и честь.

Будучи подростком, я был очарован людьми в форме. После окончания средней школы поступил на юридический факультет Кыргызского национального университета. Потом начал работать в правоохранительных органах. С 1998 по 2008 год служил в налоговой полиции, а после перешел на работу в правоохранительные органы. В милиции я начинал работать в отделе общественной безопасности Баткенского областного управления милиции, а потом в Бишкекском ГОВД. В 2010 году был назначен помощником министра, а в 2011 году назначен начальником финансово-экономического управления МВД, затем заместителем начальника 7-го управления МВД. В октября 2020 года меня назначили министром внутренних дел КР.

Моя цель - устранить недостатки в органах внутренних дел, провести достойную реформу милиции и этим самым войти в историю. У меня много планов на будущее.

- Расскажите о своей семье?

- Моя супруга по профессии экономист, работала в налоговой службе. У нас пятеро детей, и в настоящее время она находится в декрете.

- Как супруга относится к вашей профессии? Бывают ли недоразумения, когда вы поздно приходите домой?

- Моя жена принимает и понимает мою профессию, ее трудности. Я ухожу рано, прихожу домой поздно и нахожусь постоянно в разъездах. Она поддерживает меня во всем.

- В 2015 году вы баллотировались в Жогорку Кенеш. Почему вы захотели стать депутатом?

- В 2015 году я был свободен. В то время мои друзья предложили мне баллотироваться по партийным спискам и попробовать свои силы на политическом поприще. Я принял участие, получил большое количество голосов, но по партийному списку не прошел в парламент, потому что был последним в списке партии.

- Наша редакция провела онлайн-опрос среди читателей, чтобы определить лучших чиновников по итогам 2021 года. Тогда вы заняли первое место в номинации "Лучший министр года", набрав около 20 тысяч голосов. Как вы думаете, что является залогом успеха в работе? Каковы были ваши достижения в прошлом году?

- Во-первых, спасибо! Я хотел бы поблагодарить всех проголосовавших за меня людей. Я считаю, что секрет этого успеха – результат непрерывной работы. Таким образом, МВД ведет постоянную работу по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью и созданию условий для мирной и благополучной жизни граждан, а также предупреждению правонарушений. За год мы смогли добиться хороших результатов по нескольким направлениям:

1. Усилили деятельность передвижных приемных. В настоящее время в стране насчитывается 50 мобильных милицейских машин. Всего за прошедший год передвижные приемные объехали по стране 6 627 участков и приняли 25 069 граждан. В установленном законом порядке по 6 673 жалобам и обращениям приняты решения. Более 600 из них посвящены вопросам безопасности, а остальные - социальным вопросам. Это, конечно, помогает другим госорганам быстро решить проблемы населения.

2. В целях создания благоприятных условий для населения и улучшения обслуживания территория страны разделена на 2435 новых административных зон, за которыми закреплено в общей сложности 2349 участковых уполномоченных милиции и инспекторов по делам детей.

3. В целях поддержания общественного порядка, повышения качества борьбы с преступностью, оперативного реагирования на обращения граждан и оказания незамедлительной помощи всем нуждающимся МВД распределило 6 новых современных автомобилей в областные и районные отделения МВД.

4. Создана туристическая и экологическая полиция. Для обеспечения общественного порядка для них был предоставлен 41 современный электроскутер. Кроме этого, электромобилями были обеспечены ППС нескольких областей, в том числе и в столичная. Конечно, этого недостаточно, но в дальнейшем МВД будет и дальше работать в этом направлении.

5. МВД запустило центр оказания услуг гражданам в современном формате по принципу "единого окна". Через него можно получать различные справки и разрешения от МВД на льготной основе. Эти центры оказывают услуги на территории Кыргызстана по выдаче справок о несудимости, апостилей, разрешений на перевозку транспортных средств с опасными и взрывоопасными грузами и так далее. В настоящее время в областных и районных центрах страны действует 38 "единых окон". Всего за год через "единое окно" по стране гражданам было выдано 261 178 справок. Ведется работа по открытию центров "единого окна" во всех районах.

6. Для обеспечение общественной безопасности, борьбы с преступностью, в том числе для предупреждения преступлений, таких как кража скота, грабежи, мошенничество, оказывающих негативное влияние на социальную жизнь населения, в общественных местах, на скотных рынках и в так называемых опасных зонах страны установлено 230 видеокамер.

7. На протяжении всего года идет процесс избавления от нечистых на руку милиционеров. Руководство МВД усиливает меры против сотрудников внутренних дел, которые брали взятки и нарушали закон. Другими словами, мы задерживаем и преследуем сотрудников, которые нарушают закон и порядок. То есть те, кто нарушает закон, не останутся безнаказанными. Отношение руководства МВД к коррупции никогда не изменится - нарушители будут привлечены к ответственности. Это наша принципиальная точка зрения. Например, в прошлом году было выявлено 26 случаев взяточничества, в которых подозреваются 30 сотрудников. Причина увеличения на 10 фактов по сравнению с прошлым годом заключается в том, что мы стали лучше проводить такую работу.

Также мы полны решимости взять под полный контроль пять основных приоритетных областей:

1. Усилить профилактическую работу и оказать неотложную помощь населению, в том числе с формированием современных сервисов.

2. Борьба с преступностью, в том числе достижение безопасного государства путем предупреждения всех форм преступности, негативно влияющих на устойчивое развитие страны, здоровье и социальное положение граждан.

3. Беспристрастное принятие решений при качественном и справедливом расследовании преступлений и проступков. Повышение доверия населения к правоохранительным органам путем удовлетворения жалоб граждан.

4. Осуществление новых мероприятий по повышению качества обслуживания населения на постоянной основе, подготовке высококвалифицированных кадров, созданию благоприятных условий для успеха в работе, избавлению от старого и внедрению нового облика милиции, утверждаемому и реализуемому на основании приказа министерства.

5. В связи с тем, что территория Кыргызской Республики является горным регионом, ситуация в области безопасности дорожного движения уже несколько лет вызывает серьезную озабоченность. При этом надо учесть,что почти 80 процентов всего дорожного движения в стране приходится на автомобильные дороги.

За 12 месяцев 2021 года на дорогах страны зарегистрировано 7437 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 868 человек, а 11 369 человек получили тяжелые травмы.

Президент КР Садыр Жапаров на специальном заседании кабинета министров резко раскритиковал причины роста дорожно-транспортных происшествий и поручил всем госорганам, в том числе МВД, регулировать и контролировать его. В целях решения проблем в области безопасности дорожного движения на государственном уровне 7 декабря 2021 года издан указ президента Кыргызской Республики № 548 "О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения", который включает в себя соответствующие меры.

МВД также представляет пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в ряд законов КР. В частности, мы надеемся, что изменения и дополнения окажут положительное влияние на единый контроль на государственном уровне по снижению дорожно-транспортных происшествий в стране.

Министерству внутренних дел предстоит большая работа по реализации пяти задач. Принимаются соответствующие меры для обеспечения безопасной жизни народа, противостояния всем угрозам и вызовам современности, угрожающим обществу, успешному обеспечению безопасности народа.

Его основная цель – усиление профилактической работы по предупреждению общественного порядка, нарушений правил дорожного движения, преступности, насилия, преступлений в отношении детей и подростков и всех, казалось бы, чуждых событий.