Потребность КР в сжиженном углеводородном газе - более 9 тысяч тонн в месяц

Кыргызстану ежемесячно требуется более 9 тысяч тонн сжиженного углеводородного газа. В 2017 году эта потребность составляла всего 3 тысячи тонн в месяц. Об этом сообщает Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции.

В республике активно развивается рынок газомоторного топлива и растет количество автомобильных газозаправочных станций. По данным Нацстаткома импорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) осуществляется в основном из Казахстана и России. За 2020 год объемы импорта составили 44,7 тысячи тонн, а за 2021-й – 113 тысяч тонн. Экспорт СУГ, по данным того же Нацстаткома, в 2020-2021 годах не осуществлялся.

Производством и реализацией СУГ в республике ранее занималось ОсОО ЧПК "Джунда". За 2017-2019 годы отечественным НПЗ произведено около 50 тысяч тонн СУГ в год.

В последние годы активизировалось переоборудование автомобилей с бензина и дизельного топлива на автомобильный газ и наблюдается повышенный спрос на последний. В настоящее время, потребность республики в СУГ составляет более 9 тысяч тонн в месяц.

В течение 2021 года цена на СУГ повысилась и составляла 10-13 сомов за литр. Единственным фактором повышения цен являлся внешний фактор (повышение оптовых цен в Казахстане и России). При этом, с начала 2022 года наблюдается снижение цены - до 5 сомов за литр.