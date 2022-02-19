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Жапаров: Если бы не внешний долг КР, то госслужащие получали бы до $1000

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высказал свое мнение по поводу внешнего долга страны. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Уважаемые кыргызстанцы!

За годы независимости у нас накопилось около 5 миллиардов долларов долга. Время основных выплат по этому долгу пришлось на период моего президентства.

Нет никаких вопросов. Мы все выплатим. Мы уже определили по какому плану и из каких источников будем выплачивать.

Как показывает динамика, начиная с этого года, пик выплат в размере 350 миллионов долларов придется на 2026 год.

Потом сумма снова уменьшится, и к 2030 году мы завершим выплаты.

Что я хочу этим сказать? Если бы мы использовали эти деньги для выплаты зарплат, пенсий и пособий, то каждый госслужащий получал бы не менее тысячи долларов в месяц.

С 1 апреля планируем повысить заработную плату, но до тысячи долларов, конечно, не сможем поднять. Но мы постараемся повысить максимально, исходя из возможностей госказны", - написал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/414336
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, государственный долг
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