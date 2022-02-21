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Шайлообек Атазов пожаловался в ЦИК на журналиста

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Кандидат в депутаты парламента по Свердловскому одномандатному округу Шайлообек Атазов пожаловался на журналиста. В связи с этим он просит ЦИК КР привлечь его к ответственности.

"В заявлении указывается, что 18 февраля 2022 года журналист, блогер и ютубер Адыл Акжол уулу опубликовал ложную публикацию, которая напрямую порочит честь, достоинство и деловую репутацию кандидата в депутаты ЖК КР по №29 Свердловскому избирательному округу Атазова Ш.К. Тема публикации "Атазовдун "дабдыраган бригадасы" "Шайлообек Атазовдун ишенимдүү адамы Ташиев менен Жапаровду согуп жатат.". Журналист Адыл Акжол уулу выпустил публикацию являющейся недостоверной, оскорбительной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию кандидата. В соответствии со статьей 28 КЗ КР "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР" прошу принять следующие меры ответственности:

1. Обязать журналиста Адыл Акжол уулу опубликовать опровержение на публикацию, не соответствующей действительности.

2. Применить статью 66 Кодекса КР о правонарушениях и привлечь к ответственности журналиста, блогера, ютубера - Адыл Акжол уулу", - говорится в заявлении кандидата в депутаты.


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URL: https://www.vb.kg/414416
Теги:
СМИ, ЦИК, Кыргызстан
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