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Генсек НАТО выступил с заявлением о признании Россией ДНР и ЛНР

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России признать независимыми две "республики" ОРДЛО.

Об этом говорится в заявлении генсека, опубликованном на сайте НАТО, сообщает "Европейская правда".

"Я осуждаю решение России признать самопровозглашенные "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику". Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, стороной которых является Россия", - заявил генеральный секретарь Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что в 2015 году Совет Безопасности ООН, в состав которого входит Россия, подтвердил полное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. "Донецк и Луганск входят в состав Украины", – подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам. Она также пытается создать повод для очередного вторжения в Украину, отмечается в заявлении.

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Союзники настойчиво призывают Россию выбрать путь дипломатии и немедленно отменить свое широкомасштабное военное наращивание в Украине и вокруг нее, а также вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в заявлении.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и минских соглашений".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил ранее в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.

Источник: pravda.com.ua


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URL: https://www.vb.kg/414459
Теги:
Владимир Путин, НАТО
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