Погода
$ 84.71 - 84.89
€ 96.10 - 96.80

Выживаем как можем: как кормят в детских садах на 60 сомов в день

108  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2022 году в Бишкеке ожидается рост цен на услуги детских садов, это связано с ростом цен на продукты питания. Сейчас в Бишкеке в день на питание дошколят предусмотрено 60 сомов. Из горбюджета выделяется 30 сомов, и столько же оплачивают родители. Эти показатели не менялись с 2011 года.

В Бишкеке функционируют 86 детских садиков, в них предусмотрено четырехразовое питание. Чем можно накормить при нынешних ценах на 60 сомов? Жидкий суп, каша без мяса, хлеб и чай. Вот и основной рацион питания детей.

В управлении образования корреспонденту vb.kg сообщили, что уже давно не вписываются в нормы питания.

"Выживаем как можем. Районные центры образования объявляют тендер на продукты питания и затем закупленные продуты передают в детские сады по их заявкам. Закупается мясо и молоко, но поддерживать нормы по калорийности блюд сейчас не получается. Каждый день к нам обращаются работники детских садов, жалуются, что санэпидемстанция делает замечания по калорийности блюд. Из фруктов сейчас есть только яблоки и сухофрукты", - сказал ведущий специалист отдела по контролю организации питания и государственных закупок Управления образования Адилет Укуев.

По его словам, тему скудного детсадовского меню поднимали и на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского горкенеша.

"Мы провели все расчеты и направили в мэрию. Предлагая ввести 120 сомов в день. Вице-мэр по экономическим вопросам сообщал, что нашел источник финансирования, но это эти суммы нужно заложить при принятии городского бюджета", - отметил Адилет Укуев.

По расчетам специалистов требуется увеличить сумму питания на 100 процентов. То есть вместо 30 сомов, родители будут платить по 60 сомов в день, столько же из городского бюджета.

В разные годы неоднократно поднималась тема детского питания. Нередко при помощи родителей проводились проверки пищеблоков в детсадах. Проверяющие обнаруживали вместо сливочного масла - дешевый маргарин, а вместо риса – сечка. Многие поставщики доставляли некачественную продукцию, причем по завышенной цене. Не окажется ли повышение суммы на руку участникам серых схем?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414477
Теги:
детский сад, питание, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  