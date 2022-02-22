Выживаем как можем: как кормят в детских садах на 60 сомов в день

В 2022 году в Бишкеке ожидается рост цен на услуги детских садов, это связано с ростом цен на продукты питания. Сейчас в Бишкеке в день на питание дошколят предусмотрено 60 сомов. Из горбюджета выделяется 30 сомов, и столько же оплачивают родители. Эти показатели не менялись с 2011 года.

В Бишкеке функционируют 86 детских садиков, в них предусмотрено четырехразовое питание. Чем можно накормить при нынешних ценах на 60 сомов? Жидкий суп, каша без мяса, хлеб и чай. Вот и основной рацион питания детей.

В управлении образования корреспонденту vb.kg сообщили, что уже давно не вписываются в нормы питания.

"Выживаем как можем. Районные центры образования объявляют тендер на продукты питания и затем закупленные продуты передают в детские сады по их заявкам. Закупается мясо и молоко, но поддерживать нормы по калорийности блюд сейчас не получается. Каждый день к нам обращаются работники детских садов, жалуются, что санэпидемстанция делает замечания по калорийности блюд. Из фруктов сейчас есть только яблоки и сухофрукты", - сказал ведущий специалист отдела по контролю организации питания и государственных закупок Управления образования Адилет Укуев.

По его словам, тему скудного детсадовского меню поднимали и на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского горкенеша.

"Мы провели все расчеты и направили в мэрию. Предлагая ввести 120 сомов в день. Вице-мэр по экономическим вопросам сообщал, что нашел источник финансирования, но это эти суммы нужно заложить при принятии городского бюджета", - отметил Адилет Укуев.

По расчетам специалистов требуется увеличить сумму питания на 100 процентов. То есть вместо 30 сомов, родители будут платить по 60 сомов в день, столько же из городского бюджета.

В разные годы неоднократно поднималась тема детского питания. Нередко при помощи родителей проводились проверки пищеблоков в детсадах. Проверяющие обнаруживали вместо сливочного масла - дешевый маргарин, а вместо риса – сечка. Многие поставщики доставляли некачественную продукцию, причем по завышенной цене. Не окажется ли повышение суммы на руку участникам серых схем?