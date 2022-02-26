Посол ОАЭ в КР Саид Матар Аль-Кемзи завершил дипмиссию в нашей стране

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев принял чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Кыргызской Республике Саида Матара Аль-Кемзи по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызстане.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также по привлечению инвестиций и дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества.

Казакбаев приветствовал намерение правительства Объединенных Арабских Эмиратов открыть свое посольство в Кыргызской Республике и заявил, что министерство иностранных дел Кыргызской Республики готово оказать всестороннюю помощь в этом вопросе.

В свою очередь, посол Аль-Кемзи выразил готовность приложить все усилия для развития кыргызско-эмиратского двустороннего сотрудничества и поблагодарил кыргызскую сторону за поддержку, оказанную ему за время пребывания на посту главы дипломатической миссии.

В завершении встречи Казакбаев выразил глубокую благодарность послу Аль-Кемзи за его вклад в укрепление отношений между Кыргызской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами и вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень и пожелал ему больших успехов в его дальнейшей деятельности.