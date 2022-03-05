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Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 5 марта, дают оперу Джузеппе Верди "Трубадур" в четырех действиях.

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 6 марта, юных зрителей можно привести в театр на оперу для детей Петра Вальдгарда "Кошкин дом" в двух действиях.

Начало в 11 часов.

8 марта в Малахитовом зале состоится праздничный концерт солиста театра Таира Бейшеева. В этот вечер в исполнении артиста прозвучат романсы и популярные песни советской эстрады. Концертмейстер – заслуженная артистка КР Юлия Бабич.

Начало в 18 часов 30 минут.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 5 марта, утром для детей на Большой сцене покажут сказку Григория Остера "Лесной переполох". Вечером на Большой сцене Центр по организации мероприятий Art Face представляет вниманию публики комедию "На одном дыхании" с участием звезд российского театра и кино Ксении Лавровой-Глинки и Александра Дьяченко.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 6 марта, утром на Большой сцене актеры театра сыграют представление "Красавица и Чудовище", созданное по мотивам произведения Сергея Аксакова "Аленький цветочек". Вечером здесь вновь покажут спектакль "На одном дыхании"

Начало спектаклей в 11 часов и 18 часов.

10 марта на Большой сцене театра продюсерский центр "Образ" представляет авантюрную комедию "Самая-самая". На сцену выйдут звезды российского театра и кино: народная артистка России Ирина Алферова, народный артист России Игорь Бочкин, Илья Соколовский и Александр Лымарев.

Начало в 18 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня, 5 марта, и в воскресенье, 6 марта, покажут фантазию на тему сказок Карло Гоцци "Принцесса Турандот" на русском языке.

Начало в 18 часов.

11, 12 и 13 марта в репертуаре БГДТ философская притча в жанре трагифарса "Дракон", созданная по мотивам произведения Евгения Шварца. Спектакль на русском языке.

Начало в 18 часов.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 6 марта, по многолетней традиции самым юных зрителям покажут две волшебных сказки: на русском и кыргызском языках. Малыши увидят спектакли "Кошки-Мышки" и "Ишенимдуу дос".

Начало представлений в 11 и 12 часов.

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии сегодня, 5 марта, пройдет концерт "Дискотека 80-90" президентского камерного оркестра "Манас" под управлением народного артиста КР Эрниса Асаналиева. Прозвучат хиты групп ABBA, Haddaway, Backstreet Boys, Roxette, 2 Unlimited, ATC, Earth, Wind & Fire, DJ BoBo, Ace of base и других артистов.

Начало в 18 часов.

6, 7 и 8 марта в Большом зале пройдут праздничные концерты творческого коллектива филармонии, посвященные Международному женскому дню, "Жаздын корку сени менен башталат, жашоо жарык сен бар учун аялзат!".

Начало концертов в 18 часов 30 минут.

11 марта в Большом зале филармонии состоится концерт классической музыки. На сцену выйдут музыканты Государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова. Художественный руководитель и главный дирижер коллектива - народный артист Кыргызской Республики Рахатбек Осмоналиев. Солировать будут народный артист КР Эрнис Асаналиев (скрипка), а также приглашенные гости из Казахстана Анара Камельинова (фортепиано) и Ермек Курманаев (виолончель). В программе концерта: "Симфония №7" и Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена.

Начало в 18 часов 30 минут.

В "Галерее М" и АртХолле продолжает работу выставка "Просто весна". Вниманию публики свои работы представили известные кыргызские художницы Наталья Копелович и Нюргуяна Иннокентьева.

Вход свободный.

Посетить экспозицию можно до 22 марта.

"Галерея М" и АртХолл находятся на 4 этаже ЦУМ-2 "Айчурок".

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств сегодня, 5 марта, и в воскресенье, 6 марта, проходит арт-выставка "Мир глазами мусульманки".

Какие проблемы общества и мира волнуют современную женщину-мусульманку? Что она хочет сказать и выразить через свое творчество? Совместимы ли вера и искусство? Ответы на эти вопросы будут представлены в рамках данного культурного события в КНМИИ. Посетители выставки познакомятся с работами начинающих и профессиональных художниц-мусульманок, созданными в самых разных техниках и направлениях.

Вход на выставку свободный.


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URL: https://www.vb.kg/415023
Теги:
8 Марта, выставка, концерт, музей, театр, Театр оперы и балета, спектакль
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