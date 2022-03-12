Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 12 марта, утром на Большой сцене для детей покажут сказку Владимира Гольдфельда "Иван да Марья". Вечером здесь же пройдет трагифарс "Гроза" по знаменитой пьесе Александра Островского.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 13 марта, утром на Большой сцене артисты театра сыграют сказку Григория Остера "Лесной переполох". Вечером на экспериментальной площадке театра пройдет лирическая комедия Григория Берковича "Дура & Дурочка".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 12 марта, приглашает на балет Людвига Минкуса "Дон Кихот" в двух действиях.

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 13 марта, в театре дают оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин" в трех действиях.

Начало в 17 часов.

17 марта в Малахитовом зале театра пройдет лекция-концерт "Пушкин в музыке". Зрителям будут представлены сцены из опер Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, романсы Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Николая Римского-Корсакова, Антона Рубинштейна. В вечере примут участие заслуженные артисты Кыргызской Республики Тилек Найманбаев, Нурлан Суймоналиев, лауреаты международных конкурсов Глеб Ким, Ирина Рыбина, Леонид Руковишников, солисты театра Медияана Байитова, Оксана Шутова, Ангелика Федорова, Сталбек Жунушалиев. Концертмейстер – заслуженная артистка Кыргызстана Юлия Бабич.

Начало в 19 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня, 12 марта, и в воскресенье, 13 марта, можно посмотреть философскую притчу в жанре трагифарса "Дракон", созданную по мотивам пьесы Евгения Шварца.

Начало в 18 часов.

18 марта в репертуаре БГДТ притча на кыргызском языке "Саадак какты" ("Стон тетевы". Спектакль создан по произведению Бексултана Жакиева.

Начало в 18 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 13 марта приглашает самых маленьких зрителей и их родителей посмотреть два сказочных представления на русском и кыргызском языках. Ребята смогут познакомиться с героями спектаклей "Теремок" и "Чыпалак бала".

Начало представлений в 11 и 12 часов.

В "Галерее М" и АртХолле продолжает работу выставка "Просто весна". Вниманию публики свои работы представили известные кыргызские художницы Наталья Копелович и Нюргуяна Иннокентьева.

Вход свободный.

Посетить экспозицию можно до 22 марта.

"Галерея М" и АртХолл находятся на 4 этаже ЦУМ-2 "Айчурок".

В Малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 18 марта прозвучит "Реквием" Габриэля Форе и "Просветленная ночь" Арнольда Шенберга. На сцену выйдут музыканты Чуйского камерного оркестра и смешанный хор Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова. Солисты: Христина Севостьянова, Полина Попикова, Жаныбек Жоомартбеков. Художественный руководитель и главный хормейстер Юлия Остапенко. Главный дирижер – народный артист Кыргызской Республики – Рахатбек Осмоналиев.

Начало в 18 часов 30 минут.