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Акимом Джети-Огузского района стал экс-мэр Джалал-Абада. Что о нем известно

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Бывший мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев назначен акимом Джети-Огузского района. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров.

Редакция vb.kg решила напомнить, чем успел прославиться новый аким Джети-Огузского района.

В 2004 году он стал фигурантом уголовного дела. Тогда еще 26-летний Мураталы Тагаев подрался с приятелем, а тот написал на него заявление в милицию. Дело передали в суд, и Мураталы Тагаева получил срок за нанесение менее тяжкого вреда здоровью. Но следующая инстанция сняла все обвинения.

В декабре 2018 года взрывной характер Тагаева стал причиной нового скандала. Жительница Джалал-Абада Урниса Турдиева пожаловалась в прокуратуру на то, что пришла к градоначальнику попросить помощи в решении ее проблемы, а Тагаев нахамил ей. А потом и вовсе вызвал охрану, чтобы выставить пожилую женщину за дверь. Этой историей заинтересовался тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков, который обещал разобраться и в случае необходимости наказать мэра.

В 2019 году СМИ сообщили об инциденте с участием кулаков градоначальника. На этот раз Тагаева обвинили, что он якобы избил горожанина в бане "Тагай бий". Мужчины поспорили во время развлекательно-гигиенических процедур и дело закончилось потасовкой. Через несколько дней пострадавший забрал свое заявление из милиции и отказался от претензий к мэру.

Также наделала шуму история с назначением родного брата Мураталы Тагаев. Своим распоряжением градоначальник назначил его заведующим Агентства пассажирского транспорта при мэрии Джалал-Абада. После публикации в СМИ 28 августа Абдималик Тагаев написал заявление об увольнении по собственному желанию.


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URL: https://www.vb.kg/415460
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