Врач рассказал, что произойдет, если съедать горсть грецких орехов в день

Турецкий врач, специалист по внутренним болезням Осман Эрк, перечислил полезные для здоровья свойства грецких орехов, сообщает ИноСМИ.

Профессор заявил, что благодаря горсти грецких орехов, употребляемых каждый день при рационе с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, можно устранить многие проблемы со здоровьем.

По его словам, грецкие орехи в силу своего уникального состава являются одним из наиболее рекомендуемых экспертами продуктов питания. Они оказывают очень важное влияние на организм: от стабилизации уровня холестерина до здоровья сердечно-сосудистой системы, от предотвращения слабоумия до снижения риска развития рака.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование фразы "поддерживает здоровье сердца" на упаковках грецких орехов в силу их свойств, положительно сказывающихся на сердце.

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что, согласно подкрепляющим, но неокончательным выводам, употребление 43 граммов грецких орехов в день в качестве составляющей диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор также рассказал, что ионы серебра, триптофан и омега-3 жирные кислоты в составе грецкого ореха положительно влияют на здоровье головного мозга, очищают кожу от токсинов, а мелатонин является хорошим регулятором сна.

Сообщается, что у тех, кто регулярно употребляет грецкие орехи, реже наблюдаются такие заболевания, как депрессия, слабоумие, аутизм.